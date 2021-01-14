У багатьох містах українці вийшли на протест через подорожчання комунальних послуг, зокрема й тарифів на газ. Кабінет міністрів втрутився на ринок та встановив фіксовану ціну на час карантину.

Економіка 24 розбиралася, якими є тарифи у січні 2021 та яке рішення прийняли у Кабміні, щоб ці тарифи знизити.

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Що відомо про протести в Україні

Жителі Полтави, Чернівців, Івано-Франківська, Львова та декількох інших міст вийшли на протести проти підвищення тарифів на газ. У мітингах взяли участь кілька десятків, подекуди сотень людей.

Щоправда, експерти сумніваються, що справжня причина протестів – тарифи.

У мене велика підозра викликає той факт, що протестні акції виникли практично одночасно в різних регіонах країни. Спонтанно навряд чи це можливо. Ці акції явно були організовані,

– написав політолог Володимир Фесенко.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса не лише впевнений, що протести кимось організовані, але й припускає, хто за цим стоїть. В ефірі 24 каналу експерт заявив, що ці протести є "конспірованими паном Коломойським".

Тарифи на газ у січні 2021

У січні ціни на газ у більшості постачальників піднялися на одну гривню за кубометр і відтак ціна коливається від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр газу. 24 канал створив інфографіку на основі даних від Газправди, яка зібрала тарифи від різних постачальників.

Зверніть увагу! Саме ці тарифи українці вимагали знизити, через що уряд планує тимчасово з 1 лютого встановити фіксовану ціну на рівні 6,99 гривні за кубометр. Детальніше про це читайте далі у матеріалі.

Найдешевший газ в Газ АП – 6,99 гривні за кубометр при оплаті в кінці місяця. Але цей постачальників доступний лише для мешканців Херсонської області.

– 6,99 гривні за кубометр при оплаті в кінці місяця. Але цей постачальників доступний лише для мешканців Херсонської області. Традиційно найдорожчу ціну, а саме 10,8 гривні за кубометр пропонує Львівенергозбут.

Детальніше із тарифами радимо ознайомитися на сайті Газотека, який дозволяє порівнювати тарифи у різних постачальників. Інструмент показує скільки ви можете зекономити грошей, змінивши постачальника.

Тарифи на постачання газу у січні

Вже понад рік українці отримують дві платіжки: одну за сам газ, а іншу за його транспортування. НКРЕКП встановила нові тарифи, які діють з 1 січня 2021 року. Загалом тариф підвищився, хоча для деяких компаній він навпаки знизився.

Найдешевше платитимуть споживачі "Київгазу" – 37 копійок за кубометр, а найдорожчий тариф в "Газовика" – 2,55 гривні. Детальніше дивіться на інфографіці.

Зверніть увагу! Ці тарифи також можуть переглянути після втручання уряду, але наразі вони виглядають так.



Тарифи на розподіл газу з 1 січня 2021 року / Інфографіка 24 каналу

Це плата не за трубу, якою транспортується паливо, а за те, щоб газ завжди був до неї підведений під тиском, працювали аварійна служба і техніки. Тому за цю послугу сплачують навіть ті споживачі, які не використовували газ певні місяці,

– пояснюють в НКРЕКП.

Як розраховують тариф? Вираховують загальний обсяг спожитого газу за минулий рік. Ділять його на 12 та множать на спеціальний тариф (той, що з 1 січня зросте), який різний у кожному регіоні. Після цього додають податки.



У містах-мільйонниках цей тариф відчутно нижчий ніж у малих містах чи селах. Тариф залежить від довжини мереж, їхнього стану і вартості обслуговування.

Як влада пропонувала знизити тарифи

Після хвилі протестів президент Зеленський доручив уряду розв’язати проблему з тарифами.

Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися у Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян,

– наголосив Зеленський.

У понеділок, 11 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з керівництвом Міненерго, представниками Нафтогазу та операторами ГТС. Учасники зустрічі напрацювали 2 підходи, які дозволять знизити тарифи на газ для населення.

Перший підхід від Міненерго

Тариф буде формуватися за формулою "ціна на європейських хабах" за листопад мінус вартість транспортування газу до України. Тариф будуть переглядати щороку.

Відтак "вразливі споживачі" (це більшість населення) будуть купувати газ в "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогаз". Споживачі, які не підпадають під цю категорію, зможуть вільно обирати як місячні, так і річні тарифи.

За нашими розрахунками, мова йде про рівень ціни 5356 гривень (за 1000 кубометрів – 24 канал), тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні,

– запевнив Юрій Вітренко, виконувач обов'язків керівника Міненерго.

В уряді переконані, що такий підхід завадить спекулянтам наживатися на формуванні тарифу.

До теми Ціну газу для населення можна знизити на 44%: що пропонує Міненерго

Водночас Тетяна Бойко з Громадської мережі "ОПОРА" на фейсбук-сторінці висловила застереження щодо такого підходу. За її словами, ця формула позбавлена логіки, адже навесні ціна на газ на ринку може бути суттєво дешевшою, ніж була у листопаді 2020. А відтак, владі або знову прийдеться міняти підхід, або споживачі фактично платитимуть більше за ринкову ціну.

Другий підхід від Нафтогазу

Державна компанія пропонує зобов’язати всіх постачальників публікувати свій річний тариф на газ, як це вже робить Нафтогаз. Крім того, компанія пропонує пожвавити конкуренцію серед газопостачальників за базу споживачів.

Зазначимо, що ті українці, які замовили річний чи піврічний пакет послуг від газопостачальників, зараз мають значно нижчий тариф.

Також за результатами наради сформували механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу.

Яке рішення прийняли

На засіданні Кабінету міністрів дійшли до іншого рішення. Планують встановити ціну на рівні 6,99 гривні за кубічний метр газу для побутових споживачів.

Наразі це найнижча ціна на українській біржі. Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%,

– написав прем'єр Денис Шмигаль у телеграмі.

Така ціна діятиме для всіх українців протягом опалювального сезону або до кінця карантину. Після цього ринок повернеться до звичайних умов, де ціну регулюватимуть попит та пропозиція.

Прем'єр-міністр наголосив, що уряд не відмовляється від ринку газу, а лише втручається поки той формується, щоб допомогти населенню.

Що радять експерти

Експерти ж наполягають, що боротися потрібно з монополією, а не з ідеєю ринку. Зокрема, економіст Павло Кухта скептично ставиться до обидвох підходів Міненерго та Нафтогазу.

З тих ідей, які були озвучені, реалістичною є хіба тиск на НКРЕКП з метою скасувати або пом'якшити рішення про підвищення тарифів на розподіл (наскільки правильно тиснути на незалежних регуляторів і чи незалежна НКРЕКП – інше питання),

– написав експерт на фейсбук-сторінці.

Павло Кухта радить підвищити видатки на субсидії (перерозподіливши їх з інших статей) та дещо полегшити доступ населення до їх отримання. На його думку, це допоможе зберегти ринок, відносини з МВФ та реально допомогти людям.

Водночас Сергій Фурса вбачає вихід із ситуації з високими тарифами у втручанні Антимонопольного комітету на ринок, де величезну частку фактично контролює олігарх Дмитро Фірташ.

Чи посваримося з МВФ?

Для України надзвичайно важливою є співпраця з МВФ, адже це великі запозичення під низькі відсотки плюс кредит довіри від інших міжнародних партнерів та інвесторів.

Проте МВФ завжди виступає за перехід на ринкові умови формування тарифу та скасування пільг. А урядові підходи цьому можуть суперечити.

В уряді ж переконані, що відносини з МВФ залишаться на тому ж рівні.

Нам потрібно спокійно пояснити МФВ, що мова йде про якраз адекватні ринкові заходи, а не про відкат назад,

– написав Вітренко.

Схожу позицію висловив і експерт з Офісу реформ Кабінету Міністрів України Максим Гардус, запевнивши, що на співпрацю з МВФ це не вплине.

Натомість інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний, що відхід від реформи зруйнує нашу співпрацю з МВФ. Він пояснив, що західні партнери сприймуть зміни в Україні саме як руйнування реформ, адже виглядає, що Україна зайняла дуже зручну позицію.

Коли ціна падає – ми за ринок, а коли ціна зростає, кажемо, що ринок – це не справедливо. Це досить дивно,

– підсумував Фурса.

Економіст Павло Кухта також переконаний, що ініціатива уряду може нашкодити відносинам з МВФ.

"В ідею про те, що можна повернути адміністративне регулювання цін на газ і не розірвати при цьому стосунків з Фондом, я жодним чином не вірю. А без стабільної підтримки МВФ ми ні бюджет 2021 не профінансуємо, ні пікові виплати за боргами в вересні не пройдемо," – написав Павло Кухта.

Як змінити постачальника

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні працює відритий ринок газу для населення.

Тепер зміну постачальника можна описати в таких 4 коротких кроках:

Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися. Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи). Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ. Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.

Контактувати потрібно лише з новим постачальником. Він сам повідомляє попередню компанію, що споживач змінив постачальника. Крім того, не потрібно показувати довідки про відсутність заборгованості, щоб змінити постачальника. Але компанія може відмовити у наданні послуг.

Все це можна зробити онлайн. Попередній постачальник через 6 тижнів надсилає фінальний рахунок, який потрібно оплатити протягом 10 днів.

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