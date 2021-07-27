Тарифи на газ у серпні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

За п'ять днів до кінця поточного місяця, газопостачальники повинні оприлюднювати тарифи на наступний місяць, тож з більшістю місячних пропозицій споживачі вже можуть ознайомитись. У серпні блакитне паливо населенню коштуватиме від 7,99 до 16,99 гривні за кубометр газу.

Тарифи на газ у серпні

У серпні, так само як і в липні, найнижчий місячний тариф становитиме 7,99 гривні за кубометр газу. Серед газопостачальних компаній, що вже оприлюднили тарифи, його пропонує компанія "Стрийнафтогаз" та "Галнафтогаз". Найвищий серпневий тариф нині у компанії "Енергія країни" – 16,99 гривні за кубометр газу, що на 3,52 гривні більше за найвищий липневий тариф від постачальника "Полтава газ збут".

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Серпневий тариф на рівні річного

Нині лише у трьох компаній серпневий тариф знаходиться на рівні річного. Однак, якщо "Гзпостачсервіс" залишає тариф незмінним вже протягом 3 місяці, то компанія "Палівенерго" підняла місячну пропозицію у серпні на 82 копійки, до рівня річного тарифу. Також від травня незмінний місячний тариф у постачальника "Прикарпаття енерго трейд".

"Газпостачсервіс" – 8,57 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,57 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 8,57 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,57 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 8,57 гривні за кубометр газу. "Прикарпаття енерго трейд" – 8,60 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,60 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 8,60 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,60 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 8,60 гривні за кубометр газу. "Вільна енергетична компанія Палівенерго" – 10,41 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,41 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 9,59 гривні за кубометр газу.

Серпневий тариф вище річного

​ "Асканія енерджі" – 11 гривень за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 9,90 гривні за кубометр газу.

– гривень за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 9,90 гривні за кубометр газу. "Волиньгаззбут" – 12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу. "Газпромпостач" – 15 гривень за кубометр газу, річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 12,60 гривні за кубометр газу.

– гривень за кубометр газу, річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 12,60 гривні за кубометр газу. "М газ трейдінг" – 15,3 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,18 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 13,30 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,18 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 13,30 гривні за кубометр газу. "Енергія країни" – 16,99 гривні за кубометр газу, річний та липневий тариф – 11,22 гривні за кубометр газу.

Серпневий тариф нижче за річний

"Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу. "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу. "Маргаз" – 8,79 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 8,75 гривні.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 8,75 гривні. "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 9,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 8,50 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 8,50 гривні за кубометр газу. "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 11,90 гривні за кубометр газу, річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу, липнева ціна – 13 гривні за кубометр.

Постачальник останньої надії

Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, згідно з чинними тарифами на доставку газу.

В Україні постачальником останньої надії є державна компанія НАК "Нафтогаз України". Тобто, якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи від "Нафтогазу".

Що стосується тарифів "Нафтогазу", то компанія пропонує:

Річний тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу.

на рівні гривні за кубометр газу. Серпневий тариф – станом на 26 липня компанія ще не оприлюднила серпневу місячну пропозицію. Нагадаємо, що у липні пропозиція становила 13,13 гривні за кубометр газу, що на 1,19 гривні дорожче ніж у червні. У червні кубометр газу вартував 11,94 гривні.

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Альтернатива місячному тарифу

В Україні у споживачів є ще два альтернативних варіанти, крім місячного тарифу: річна пропозиція та сезонна.

Річний тариф

Варіюється від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, залежно від пропозицій у різних постачальників, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з іншого матеріалу Економіки 24.

Тариф почав діяти в Україні з 1 травня 2021 року, згідно з яким постачальники фіксують ціну на 12 місяців. Зверніть увагу, що ціна не може зростати протягом року, однак постачальники можуть її знизити.

Сезонна пропозиція

У деяких постачальників, окрім річного та місячного тарифу ще є сезонна пропозиція. Найнижчий сезонний тариф пропонує компанія "Палівенерго", який складає 6,99 гривні за кубометр газу й відповідає граничній ціні, котру уряд встановлював взимку та на весні 2021 року.

Переважно сезонні пропозиції від газопостачальників коливаються від 6,99 до 9 гривень за кубометр газу, детальніше ознайомитись з умовами яких можливо тут.