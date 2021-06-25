Тарифи на газ у липні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

Більшість газопостачальників вже оприлюднили свої липневі місячні тарифи, що будуть діяти для тих, хто відмовився від річного тарифу на газ. Вартість одного кубометра блакитного палива українцям вартуватиме в межах від 7,99 до 13,30 гривні за кубометр газу.

Тарифи на газ у липні

Найнижчу ціну, серед компаній, що вже опублікували свої липневі тарифи, запропонував газопостачальник "ЙЕ енергія" – 7,99 гривні за кубометр газу, а найвищий тариф у компанії "Газпромпостач" – 13,30 гривень за кубометр газу.

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Нагадаємо, що річні тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з , що річні тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з нашого матеріалу

Липневий тариф на рівні річного

Місячний тариф на рівні річної, а також червневої пропозиції залишило три газопостачальники: "ЙЕ енергія" та "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" та "ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ".

Тариф не змінився: липневий на рівні червневого

Газопостачальники, які підняли місячний тариф у липні

"Газпромпостач" – 12,60 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11,22 гривні за кубометр газу; річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу).

– гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11,22 гривні за кубометр газу; річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу). "ГЛАСКОМЕРЦ" – 12,70 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11 гривень за кубометр газу; річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу).

– гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11 гривень за кубометр газу; річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу). "Волиньгаззбут" – 12,98 гривні за кубометр газу (червнева ціна 8,88 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу).

– гривні за кубометр газу (червнева ціна 8,88 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу). "Черкасигаз збут" – 13 гривень за кубометр газу (червнева ціна – 11,45 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,89 гривні).

– гривень за кубометр газу (червнева ціна – 11,45 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,89 гривні). "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 13 гривень за кубометр газу (червнева ціна – 11,77 гривні за кубометр газу; річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу).

– гривень за кубометр газу (червнева ціна – 11,77 гривні за кубометр газу; річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу). "Уманьгаз збут" – 13,05 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11,47 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,89 гривні за кубометр газу).

– гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11,47 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,89 гривні за кубометр газу). "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ" – 13,30 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 10,18 гривні за кубометр газу, річний тариф аналогічний до червневої пропозиції).

"Постачальник останньої надії"

Компанія "Газ ап" припиняє газопостачання побутовим споживачам з 1 липня 2021 року. У разі, якщо споживач втрачає постачальника, то його починає обслуговувати блакитним пальним "постачальник останньої надії" (ПОН).

ПОН, що забезпечує споживачів, котрі втратили газопостачальника в Україні – державна компанія НАК "Нафтогаз". Держкомпанія 17 червня оприлюднив червневу пропозицію, що 50% вища за річний тариф. Тоді у компанії високий місячний тариф пояснили зростанням варті газу на європейських хабах у 4 – 5 разів, що безпосередньо впливає на ціноутворення газових тарифів в Україні.

Липневий тариф – 13,13 гривні за кубометр газу.

– 13,13 гривні за кубометр газу. Річний тариф – 7,96 гривні за кубометр.

Сезонні пропозиції

Нагадаємо, що у червні місячний тариф становив 11,94 гривні за кубометр газу , а у травні – 9,57 гривні за кубометр газу.

Деякі постачальники блакитного палива оприлюднили сезонний літній тариф, як альтернативу річному та місячному тарифу. Найнижча пропозиція такої альтернативи складає 6,99 гривні за кубометр газу, яку запропонувала компанія "ВЕК "Палівенерго". Детальніше ознайомитись з сезонними літніми пропозиціями газопостачальників можливо у матеріалі Економіки 24.

Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.