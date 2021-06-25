Тарифи на газ у липні
Найнижчу ціну, серед компаній, що вже опублікували свої липневі тарифи, запропонував газопостачальник "ЙЕ енергія" – 7,99 гривні за кубометр газу, а найвищий тариф у компанії "Газпромпостач" – 13,30 гривень за кубометр газу.
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Липневий тариф на рівні річного
Місячний тариф на рівні річної, а також червневої пропозиції залишило три газопостачальники: "ЙЕ енергія" та "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" та "ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ".
- "ЙЕ енергія" – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" – 8,09 гривні за кубометр газу.
- "ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" – 11,22 гривні за кубометр газу.
Тариф не змінився: липневий на рівні червневого
- "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 8,50 гривні за кубометр газу (річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу).
- "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу).
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (річний тариф – 8,94 гривні) за кубометр газу.
- "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу).
- "Маргаз" – 8,75 гривні за кубометр газу (річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу).
- "Азовгаз" – 9,90 гривні за кубометр газу (річний тариф – 10,40 гривні за кубометр газу).
- "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПАЛІВЕНЕРГО" – 9,59 гривні за кубометр газу (річний тариф – 10,41 гривні за кубометр газу).
Газопостачальники, які підняли місячний тариф у липні
- "Газпромпостач" – 12,60 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11,22 гривні за кубометр газу; річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу).
- "ГЛАСКОМЕРЦ" – 12,70 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11 гривень за кубометр газу; річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу).
- "Волиньгаззбут" – 12,98 гривні за кубометр газу (червнева ціна 8,88 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу).
- "Черкасигаз збут" – 13 гривень за кубометр газу (червнева ціна – 11,45 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,89 гривні).
- "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 13 гривень за кубометр газу (червнева ціна – 11,77 гривні за кубометр газу; річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу).
- "Уманьгаз збут" – 13,05 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11,47 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,89 гривні за кубометр газу).
- "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ" – 13,30 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 10,18 гривні за кубометр газу, річний тариф аналогічний до червневої пропозиції).
"Постачальник останньої надії"
ПОН, що забезпечує споживачів, котрі втратили газопостачальника в Україні – державна компанія НАК "Нафтогаз". Держкомпанія 17 червня оприлюднив червневу пропозицію, що 50% вища за річний тариф. Тоді у компанії високий місячний тариф пояснили зростанням варті газу на європейських хабах у 4 – 5 разів, що безпосередньо впливає на ціноутворення газових тарифів в Україні.
- Липневий тариф – 13,13 гривні за кубометр газу.
- Річний тариф – 7,96 гривні за кубометр.
Сезонні пропозиції
Деякі постачальники блакитного палива оприлюднили сезонний літній тариф, як альтернативу річному та місячному тарифу. Найнижча пропозиція такої альтернативи складає 6,99 гривні за кубометр газу, яку запропонувала компанія "ВЕК "Палівенерго". Детальніше ознайомитись з сезонними літніми пропозиціями газопостачальників можливо у матеріалі Економіки 24.