Тарифи на газ у червні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

Газопостачальні компанії оприлюднили червневі тарифи на газ для своїх споживачів, виходячи з ринкових умов. Місячні тарифи діють для українців, що відмовились від річного тарифу, котрий почав діяти з 1 травня поточного року.

Деякі газопостачальні компанії вже оприлюднили свої місячні пропозиції. Загалом, тарифи будуть починатись від 7,88 гривні за кубометр й сягатимуть 11,89 гривні за кубометр. Нагадаємо, що річні тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр.

Варто ознайомитись Річний тариф на газ: один постачальник знизив ціну, а інший не оприлюднив її досі

Місячний тариф на рівні річного

У 9 газопостачальників річна і місячна пропозиція однакова й варіюється від 7,99 до 11,22 гривні за кубометр газу.

Місячний тариф нижче за річний

Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.

У 9 газопостачальних компаній, з тих, що вже встигли оприлюднити ціни, місячний червневий тариф – нижчий за річну пропозицію. Також більшість компаній залишило травневу ціну, а деякі компанії її навіть знизили.

Наприклад, "Маргаз" знизив ціну на 1,2 гривні, "Азовгаз" на 5 копійок. Однак булий серед них й ті компанії, що навпаки підняли вартість кубометру газу, у порівнянні з травнем: "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" та "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" (на 3,79 та 1,48 гривні відповідно)

Річний тариф нижчий за червневу пропозицію

Також є й ті газопостачальники, у яких навпаки річна пропозиція – більш вигідна, ніж червнева.

"ГЛАСКОМЕРЦ" – 11 гривень за кубометр газу (10 гривні – ціна попереднього місяця, 10,80 гривень – річний тариф);

– гривень за кубометр газу (10 гривні – ціна попереднього місяця, 10,80 гривень – річний тариф); "Газпромпостач" – 11,22 гривні за кубометр газу (10,20 гривні – ціна попереднього місяця, 10,80 гривень – річний тариф);

– гривні за кубометр газу (10,20 гривні – ціна попереднього місяця, 10,80 гривень – річний тариф); "Луцькводоканал" – 11,40 гривні за кубометр газу (9,85 гривні – ціна попереднього місяця, 7,88 гривні – річний тариф);

– гривні за кубометр газу (9,85 гривні – ціна попереднього місяця, 7,88 гривні – річний тариф); "Черкасигаз збут" - 11,45 гривні за кубометр газу (7,98 гривні – ціна попереднього місяця, 7,89 гривні – річний тариф);

- гривні за кубометр газу (7,98 гривні – ціна попереднього місяця, 7,89 гривні – річний тариф); "Уманьгаз збут" – 11,47 гривні за кубометр газу (7,89 гривні – ціна попереднього місяця, 7,89 гривні – річний тариф);

– гривні за кубометр газу (7,89 гривні – ціна попереднього місяця, 7,89 гривні – річний тариф); "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" – 11,50 гривні за кубометр газу (9,60 гривні – ціна попереднього місяця, 11 гривень – річний тариф);

– гривні за кубометр газу (9,60 гривні – ціна попереднього місяця, 11 гривень – річний тариф); "Нафтогаз постачання" – 12 гривень за кубометр газу (9,50 гривні – ціна попереднього місяця, 9,5 гривень – річний тариф).

Хто знизив вартість річного тарифу

Зверніть увагу, що два газопостачальники знизити вартість річного тарифу: "Енерджи Трейд Груп" (ETG.UA) та "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ".

"Енерджи Трейд Груп" (ETG.UA) повідомила, що у червні 2021 року зменшила річний тариф з 9,49 до 8,94 гривні за кубометр газу (зменшилась на 55 копійок).

"ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ" знизив вартість річного тарифу 7 квітня 2021 року на 90 копійок. Спочатку компанія встановила ціну у 9,89 гривні за кубометр газу, а нині вона становить 8,99 гривні.

"Постачальник останньої надії"

"Постачальником останньої надії" (ПОН) для українців є державна компанія "Нафтогаз", що забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника. Нині ПОН ще не оприлюднював тарифи на червень. Нагадаємо, що у травні тариф становив 9,57 гривні за кубометр без врахування доставки.