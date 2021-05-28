Тарифи на газ у червні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

Газопостачальні компанії оприлюднили червневі тарифи на газ для своїх споживачів, виходячи з ринкових умов. Місячні тарифи діють для українців, що відмовились від річного тарифу, котрий почав діяти з 1 травня поточного року.
Деякі газопостачальні компанії вже оприлюднили свої місячні пропозиції. Загалом, тарифи будуть починатись від 7,88 гривні за кубометр й сягатимуть 11,89 гривні за кубометр. Нагадаємо, що річні тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр.
Варто ознайомитись Річний тариф на газ: один постачальник знизив ціну, а інший не оприлюднив її досі
Місячний тариф на рівні річного
У 9 газопостачальників річна і місячна пропозиція однакова й варіюється від 7,99 до 11,22 гривні за кубометр газу.
- "ЙЕ енергія" – 7,99 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця, 7,99 гривні – річний тариф);
- "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" – 8,09 гривні за кубометр газу (8,09 гривні – річний тариф);
- "Газпостачсервіс" – 8,57 гривні за кубометр газу (8,57 гривні – ціна попереднього місяця, 8,57 гривні – річний тариф);
- "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
- "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,75 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
- "ТД "Лубнигаз" – 9,99 гривні за кубометр газу (9,99 гривні – ціна попереднього місяця, 9,99 – річна ціна).
- "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ" – 10,18 гривні за кубометр газу (10,18 гривні – річний тариф);
- "Шепетівкагаз" – 10,20 гривні за кубометр газу (8,17 гривні – ціна попереднього місяця, 10,20 гривень – річний тариф);
- "Коростишівгаз" – 10,50 гривень за кубометр газу (9,50 гривні – ціна попереднього місяця, 10,50 гривень – річний тариф);
- "ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" – 11,22 гривні за кубометр газу (11,22 гривні – ціна попереднього місяця та річного тарифу);
Місячний тариф нижче за річний
У 9 газопостачальних компаній, з тих, що вже встигли оприлюднити ціни, місячний червневий тариф – нижчий за річну пропозицію. Також більшість компаній залишило травневу ціну, а деякі компанії її навіть знизили.
Наприклад, "Маргаз" знизив ціну на 1,2 гривні, "Азовгаз" на 5 копійок. Однак булий серед них й ті компанії, що навпаки підняли вартість кубометру газу, у порівнянні з травнем: "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" та "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" (на 3,79 та 1,48 гривні відповідно)
- "Енерджи Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,88 гривні за кубометр газу (7,88 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
- "Газ ап" – 7,99 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця, 9,99 гривні – річний тариф);
- "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця, 11,99 гривні – річний тариф);
- "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПАЛІВЕНЕРГО" – 9,59 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 10,41 гривні – річний тариф);
- "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 8,50 гривні за кубометр газу (8,50 гривні – ціна попереднього місяця, 13,50 гривень – річний тариф);
- "Маргаз" – 8,75 гривні за кубометр газу (9,90 гривні – ціна попереднього місяця, 9,75 гривні – річний тариф);
- "Азовгаз" – 9,90 гривні за кубометр газу (10,40 гривні – ціна попереднього місяця, 10,49 гривні – річний тариф);
- "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 11,77 гривні за кубометр газу(7,98 гривні – ціна попереднього місяця, 13,50 гривні – річний тариф);
- "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" – 11,98 гривні за кубометр газу (10,50 гривні – ціна попереднього місяця, 13,50 гривні – річний тариф).
Річний тариф нижчий за червневу пропозицію
Також є й ті газопостачальники, у яких навпаки річна пропозиція – більш вигідна, ніж червнева.
- "ГЛАСКОМЕРЦ" – 11 гривень за кубометр газу (10 гривні – ціна попереднього місяця, 10,80 гривень – річний тариф);
- "Газпромпостач" – 11,22 гривні за кубометр газу (10,20 гривні – ціна попереднього місяця, 10,80 гривень – річний тариф);
- "Луцькводоканал" – 11,40 гривні за кубометр газу (9,85 гривні – ціна попереднього місяця, 7,88 гривні – річний тариф);
- "Черкасигаз збут" - 11,45 гривні за кубометр газу (7,98 гривні – ціна попереднього місяця, 7,89 гривні – річний тариф);
- "Уманьгаз збут" – 11,47 гривні за кубометр газу (7,89 гривні – ціна попереднього місяця, 7,89 гривні – річний тариф);
- "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" – 11,50 гривні за кубометр газу (9,60 гривні – ціна попереднього місяця, 11 гривень – річний тариф);
- "Нафтогаз постачання" – 12 гривень за кубометр газу (9,50 гривні – ціна попереднього місяця, 9,5 гривень – річний тариф).
Хто знизив вартість річного тарифу
Зверніть увагу, що два газопостачальники знизити вартість річного тарифу: "Енерджи Трейд Груп" (ETG.UA) та "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ".
- "Енерджи Трейд Груп" (ETG.UA) повідомила, що у червні 2021 року зменшила річний тариф з 9,49 до 8,94 гривні за кубометр газу (зменшилась на 55 копійок).
- "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ" знизив вартість річного тарифу 7 квітня 2021 року на 90 копійок. Спочатку компанія встановила ціну у 9,89 гривні за кубометр газу, а нині вона становить 8,99 гривні.
"Постачальник останньої надії"
"Постачальником останньої надії" (ПОН) для українців є державна компанія "Нафтогаз", що забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника. Нині ПОН ще не оприлюднював тарифи на червень. Нагадаємо, що у травні тариф становив 9,57 гривні за кубометр без врахування доставки.Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року для українців паралельно з місячними тарифами почав діяти також річний тарифний план. Згідно з ним, вартість кубометру газу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні. Детальніше про річні тарифи читайте у нашому матеріалі.