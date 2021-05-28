Тарифи на газ у червні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

28 травня 2021 , 07:43
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Джерело:

24 канал

Газопостачальні компанії оприлюднили червневі тарифи на газ для своїх споживачів, виходячи з ринкових умов. Місячні тарифи діють для українців, що відмовились від річного тарифу, котрий почав діяти з 1 травня поточного року.

Деякі газопостачальні компанії вже оприлюднили свої місячні пропозиції. Загалом, тарифи будуть починатись від 7,88 гривні за кубометр й сягатимуть 11,89 гривні за кубометр. Нагадаємо, що річні тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр.

Варто ознайомитись Річний тариф на газ: один постачальник знизив ціну, а інший не оприлюднив її досі

Місячний тариф на рівні річного

У 9 газопостачальників річна і місячна пропозиція однакова й варіюється від 7,99 до 11,22 гривні за кубометр газу.

  • "ЙЕ енергія" – 7,99 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця, 7,99 гривні – річний тариф);
  • "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" – 8,09 гривні за кубометр газу (8,09 гривні – річний тариф);
  • "Газпостачсервіс"8,57 гривні за кубометр газу (8,57 гривні – ціна попереднього місяця, 8,57 гривні – річний тариф);
  • "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
  • "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,75 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
  • "ТД "Лубнигаз"9,99 гривні за кубометр газу (9,99 гривні – ціна попереднього місяця, 9,99 – річна ціна).
  • "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ"10,18 гривні за кубометр газу (10,18 гривні – річний тариф);
  • "Шепетівкагаз"10,20 гривні за кубометр газу (8,17 гривні – ціна попереднього місяця, 10,20 гривень – річний тариф);
  • "Коростишівгаз"10,50 гривень за кубометр газу (9,50 гривні – ціна попереднього місяця, 10,50 гривень – річний тариф);
  • "ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ"11,22 гривні за кубометр газу (11,22 гривні – ціна попереднього місяця та річного тарифу);
Зверніть увагу! Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Місячний тариф нижче за річний

У 9 газопостачальних компаній, з тих, що вже встигли оприлюднити ціни, місячний червневий тариф – нижчий за річну пропозицію. Також більшість компаній залишило травневу ціну, а деякі компанії її навіть знизили.

Наприклад, "Маргаз" знизив ціну на 1,2 гривні, "Азовгаз" на 5 копійок. Однак булий серед них й ті компанії, що навпаки підняли вартість кубометру газу, у порівнянні з травнем: "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" та "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" (на 3,79 та 1,48 гривні відповідно)

Річний тариф нижчий за червневу пропозицію

Також є й ті газопостачальники, у яких навпаки річна пропозиція – більш вигідна, ніж червнева. 

  • "ГЛАСКОМЕРЦ" 11 гривень за кубометр газу (10 гривні – ціна попереднього місяця, 10,80 гривень – річний тариф);
  • "Газпромпостач"11,22 гривні за кубометр газу (10,20 гривні – ціна попереднього місяця, 10,80 гривень – річний тариф);
  • "Луцькводоканал"11,40 гривні за кубометр газу (9,85 гривні – ціна попереднього місяця, 7,88 гривні – річний тариф);
  • "Черкасигаз збут" - 11,45 гривні за кубометр газу (7,98 гривні – ціна попереднього місяця, 7,89 гривні – річний тариф);
  • "Уманьгаз збут"11,47 гривні за кубометр газу (7,89 гривні – ціна попереднього місяця, 7,89 гривні – річний тариф);
  • "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" – 11,50 гривні за кубометр газу (9,60 гривні – ціна попереднього місяця, 11 гривень – річний тариф);
  • "Нафтогаз постачання"12 гривень за кубометр газу (9,50 гривні – ціна попереднього місяця, 9,5 гривень – річний тариф).

Хто знизив вартість річного тарифу

Зверніть увагу, що два газопостачальники знизити вартість річного тарифу: "Енерджи Трейд Груп" (ETG.UA) та "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ". 

  • "Енерджи Трейд Груп" (ETG.UA) повідомила, що у червні 2021 року зменшила річний тариф з 9,49 до 8,94 гривні за кубометр газу (зменшилась на 55 копійок).
  • "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ" знизив вартість річного тарифу 7 квітня 2021 року на 90 копійок. Спочатку компанія встановила ціну у 9,89 гривні за кубометр газу, а нині вона становить 8,99 гривні. 

"Постачальник останньої надії"

"Постачальником останньої надії" (ПОН) для українців є державна компанія "Нафтогаз", що забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника. Нині ПОН ще не оприлюднював тарифи на червень. Нагадаємо, що у травні тариф становив 9,57 гривні за кубометр без врахування доставки. 

Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року для українців паралельно з місячними тарифами почав діяти також річний тарифний план. Згідно з ним, вартість кубометру газу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні. Детальніше про річні тарифи читайте у нашому матеріалі
Автор: Дар'я Вереньова