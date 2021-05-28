Деякі газопостачальні компанії вже оприлюднили свої місячні пропозиції. Загалом, тарифи будуть починатись від 7,99 гривні за кубометр й сягатимуть 11,89 гривні за кубометр. Нагадаємо, що річні тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр.

Варто ознайомитись Річний тариф на газ: один постачальник знизив ціну, а інший не оприлюднив її досі

Місячний тариф на рівні річного

У 9 газопостачальників річна і місячна пропозиція однакова й варіюється від 7,99 до 11,22 гривні за кубометр газу.

  • "ЙЕ енергія" – 7,99 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця, 7,99 гривні – річний тариф);
  • "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" – 8,09 гривні за кубометр газу (8,09 гривні – річний тариф);
  • "Газпостачсервіс"8,57 гривні за кубометр газу (8,57 гривні – ціна попереднього місяця, 8,57 гривні – річний тариф);
  • "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
  • "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,75 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
  • "ТД "Лубнигаз"9,99 гривні за кубометр газу (9,99 гривні – ціна попереднього місяця, 9,99 – річна ціна).
  • "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ"10,18 гривні за кубометр газу (10,18 гривні – річний тариф);
  • "Шепетівкагаз"10,20 гривні за кубометр газу (8,17 гривні – ціна попереднього місяця, 10,20 гривень – річний тариф);
  • "Коростишівгаз"10,50 гривень за кубометр газу (9,50 гривні – ціна попереднього місяця, 10,50 гривень – річний тариф);
  • "ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ"11,22 гривні за кубометр газу (11,22 гривні – ціна попереднього місяця та річного тарифу);

Місячний тариф нижче за річний

У 8 газопостачальних компаній, з тих, що вже встигли оприлюднити ціни, місячний червневий тариф – нижчий за річну пропозицію. Також більшість компаній залишило травневу ціну, а деякі компанії її навіть знизили.

Наприклад, "Маргаз" знизив ціну на 1,2 гривні, "Азовгаз" на 5 копійок. Однак булий серед них й ті компанії, що навпаки підняли вартість кубометру газу, у порівнянні з травнем: "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" та "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" (на 3,79 та 1,48 гривні відповідно)

"Постачальник останньої надії"

"Постачальником останньої надії" (ПОН) для українців є державна компанія "Нафтогаз", що забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника. Нині ПОН ще не оприлюднював тарифи на червень. Нагадаємо, що у травні тариф становив 9,57 гривні за кубометр без врахування доставки. 