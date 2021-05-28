Деякі газопостачальні компанії вже оприлюднили свої місячні пропозиції. Загалом, тарифи будуть починатись від 7,99 гривні за кубометр й сягатимуть 11,89 гривні за кубометр. Нагадаємо, що річні тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр.
Варто ознайомитись Річний тариф на газ: один постачальник знизив ціну, а інший не оприлюднив її досі
Місячний тариф на рівні річного
У 9 газопостачальників річна і місячна пропозиція однакова й варіюється від 7,99 до 11,22 гривні за кубометр газу.
- "ЙЕ енергія" – 7,99 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця, 7,99 гривні – річний тариф);
- "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" – 8,09 гривні за кубометр газу (8,09 гривні – річний тариф);
- "Газпостачсервіс" – 8,57 гривні за кубометр газу (8,57 гривні – ціна попереднього місяця, 8,57 гривні – річний тариф);
- "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
- "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,94 гривні за кубометр газу (9,75 гривні – ціна попереднього місяця, 8,94 гривні – річний тариф);
- "ТД "Лубнигаз" – 9,99 гривні за кубометр газу (9,99 гривні – ціна попереднього місяця, 9,99 – річна ціна).
- "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ" – 10,18 гривні за кубометр газу (10,18 гривні – річний тариф);
- "Шепетівкагаз" – 10,20 гривні за кубометр газу (8,17 гривні – ціна попереднього місяця, 10,20 гривень – річний тариф);
- "Коростишівгаз" – 10,50 гривень за кубометр газу (9,50 гривні – ціна попереднього місяця, 10,50 гривень – річний тариф);
- "ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" – 11,22 гривні за кубометр газу (11,22 гривні – ціна попереднього місяця та річного тарифу);
Місячний тариф нижче за річний
У 8 газопостачальних компаній, з тих, що вже встигли оприлюднити ціни, місячний червневий тариф – нижчий за річну пропозицію. Також більшість компаній залишило травневу ціну, а деякі компанії її навіть знизили.
Наприклад, "Маргаз" знизив ціну на 1,2 гривні, "Азовгаз" на 5 копійок. Однак булий серед них й ті компанії, що навпаки підняли вартість кубометру газу, у порівнянні з травнем: "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" та "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" (на 3,79 та 1,48 гривні відповідно)
- "Газ ап" – 7,99 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця, 9,99 гривні – річний тариф);
- "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця, 11,99 гривні – річний тариф);
- "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПАЛІВЕНЕРГО" – 9,59 гривні за кубометр газу (9,59 гривні – ціна попереднього місяця, 10,41 гривні – річний тариф);
- "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 8,50 гривні за кубометр газу (8,50 гривні – ціна попереднього місяця, 13,50 гривень – річний тариф);
- "Маргаз" – 8,75 гривні за кубометр газу (9,90 гривні – ціна попереднього місяця, 9,75 гривні – річний тариф);
- "Азовгаз" – 9,90 гривні за кубометр газу (10,40 гривні – ціна попереднього місяця, 10,49 гривні – річний тариф);
- "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 11,77 гривні за кубометр газу(7,98 гривні – ціна попереднього місяця, 13,50 гривні – річний тариф);
- "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" – 11,98 гривні за кубометр газу (10,50 гривні – ціна попереднього місяця, 13,50 гривні – річний тариф).
"Постачальник останньої надії"
"Постачальником останньої надії" (ПОН) для українців є державна компанія "Нафтогаз", що забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника. Нині ПОН ще не оприлюднював тарифи на червень. Нагадаємо, що у травні тариф становив 9,57 гривні за кубометр без врахування доставки.