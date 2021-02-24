Ряд газопостачальних компаній знизили ціну на газ, у порівнянні з початком 2021 року, так дехто встановив ціну навіть нижче граничної. Тож які тарифи очікувати українцям у березні та на що розраховувати – далі у матеріалі.

Тарифи на газ у березні

Нижче граничної ціни

З кінцем лютого газопостачальні компанії оприлюднюють ціни на березень, як і було обіцяно урядом, що запровадив "гарячу" ціну, вона не перевищить 6,99 гривні за куб. Проте, ряд газопостачальних компаній встановили ціну нижче граничної.

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8 газопостачальних компаній встановили ціну від 6,70 гривні до 6,97 гривні за кубометр, а саме:

Megawatt – 6,70 гривні за кубометр, що є найвигіднішою ціною для споживачів блакитного палива. Адже ціна на 9 копійок менше, аніж у лютому та січні.

"Агросинтез Трейдінг" – встановила ціну 6,75 гривні за куб, яка є на 7 копійок вигідніша за лютневу пропозицію газопостачальника.

"Енергетичнi ресурси України" – компанія встановила ціну у розмірі 6,80 гривні за кубометр, що на 10 копійок нижче за її лютневу ціну.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" – ціна у березні становитиме 6,86 гривні за кубометр.

"ЕВОДА ТРЕЙД" – пропонує споживачам 6,88 гривні за кубометр.

"Газпромпостач" – вирішив не змінювати лютневу ціну, залишивши її на рівні 6,90 гривні за кубометр.

Волиньелектро Збут та Закарпаття Енергозбут – останню 7 та 8 сходинку розділили між собою два газопостачальники, залишивши лютневу ціну у розмірі 6,97 гривні за кубометр.

Тарифи в решті газопостачальних компаній

Решта ж постачальників залишили незмінну ціну. Так вартість одного кубометру у березні буде на рівні граничної ціни у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

Варто зазначити, що газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Гранична ціна уряду

Варто зазначити, що урядом була встановлена так звана фіксована гранична ціна. Зважаючи на це ряд газопостачальних компаній знизив ціну за куб до 6,99 гривні. Фіксована ціна була встановлена й на безпосередньо плату за розподіл блакитного палива. Проте, така ціна діятиме не довше ніж до 31 березня 2021 року.

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Також Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

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