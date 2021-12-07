Тарифи на газ, опалення та електроенергію зростуть у 2022 році: консенсус-прогноз Мінекономіки
7 грудня 2021 , 11:44Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
У 2022 році очікується, що тарифи на газ, опалення та електроенергію зростуть на 15 – 20%. Про це йдеться у жовтневому консенсус-прогнозі Міністерства економіки.
Як зростуть тарифи
У випуску консенсус-прогнозу "Україна: виклики і загрози постпандемічного розвитку (жовтень 2021 року)" Мінекономіки оприлюднило такі дані:
- тарифи на гарячу воду та опалення очікуються на рівні 16%,
- електроенергія подорожчає для населення на 17,5%,
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Ціни на газ
- Згідно з даними Мінекономіки, газ для населення подорожчає на 20% у наступному році.
- Що стосується середньорічної ціни на імпортований природний газ, то вона очікується на рівні 347,5 доларів.
Які тарифи зараз діють в Україні
- Гаряча вода та опалення. Згідно з постановою НКРЕКП, місцеві громади самі встановлюють розмір тарифів, детальніше ознайомитись з ними у різних містах України можна тут. Уряд запевняє, що тарифи залишаться стабільними до кінця проходження опалювального сезону.
- Електроенергія. Якщо домогосподарство спожило менш як 250 кіловатів за годину, то тариф 1,44 гривні, якщо більше – 1,68 гривні.
- Газ. Річний тариф, що буде діяти до 30 квітня 2022 року, варіюється від 7,799 до 13,50 гривні за кубометр газу. Місячний тариф у грудні – від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу.
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Що таке консенсус-прогнозКонсенсус-прогноз – це середнє значення основних прогнозованих показників економічного розвитку України, які розраховані на основі оцінки та базі матеріалів, котрі надали експерти для Мінекономіки. Також це є прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2024 роки.
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