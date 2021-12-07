Тарифи на газ, опалення та електроенергію зростуть у 2022 році: консенсус-прогноз Мінекономіки

У 2022 році очікується, що тарифи на газ, опалення та електроенергію зростуть на 15 – 20%. Про це йдеться у жовтневому консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

Як зростуть тарифи

У випуску консенсус-прогнозу "Україна: виклики і загрози постпандемічного розвитку (жовтень 2021 року)" Мінекономіки оприлюднило такі дані:

тарифи на гарячу воду та опалення очікуються на рівні 16%,

очікуються на рівні 16%, електроенергія подорожчає для населення на 17,5%,

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Ціни на газ

Згідно з даними Мінекономіки, газ для населення подорожчає на 20% у наступному році.

у наступному році. Що стосується середньорічної ціни на імпортований природний газ, то вона очікується на рівні 347,5 доларів.

Які тарифи зараз діють в Україні

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Що таке консенсус-прогноз Консенсус-прогноз – це середнє значення основних прогнозованих показників економічного розвитку України, які розраховані на основі оцінки та базі матеріалів, котрі надали експерти для Мінекономіки. Також це є прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2024 роки.

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Також зростуть й тарифи на перевезення залізничним транспортом у 2022 році на 13,5%.