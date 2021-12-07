Як зростуть тарифи

У випуску консенсус-прогнозу "Україна: виклики і загрози постпандемічного розвитку (жовтень 2021 року)" Мінекономіки оприлюднило такі дані:

тарифи на гарячу воду та опалення очікуються на рівні 16%,

очікуються на рівні 16%, електроенергія подорожчає для населення на 17,5%,

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Ціни на газ

Згідно з даними Мінекономіки, газ для населення подорожчає на 20% у наступному році.

у наступному році. Що стосується середньорічної ціни на імпортований природний газ, то вона очікується на рівні 347,5 доларів.

Які тарифи зараз діють в Україні

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Зверніть увагу! Також зростуть й тарифи на перевезення залізничним транспортом у 2022 році на 13,5%.

Що відомо про консенсус-прогноз

Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2024 роки розрахований на базі матеріалів, наданих експертами міністерств, державних інститутів, аналітичних центрів, інвесткомпаній та банків. Прогнозні показники, надані учасниками опитування, не є офіційними прогнозами установ, а лише експертними оцінками фахівців.

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