Постачальники газу назвали новий тариф, який діятиме у грудні. Яку ціну зараз пропонують на ринку різні компанії та як змінити постачальника?

У 2020 за газ та за його транспортування платити потрібно окремо. Перша платіжка – від постачальника газу, яких на ринку багато і в кожного різна ціна. Друга платіжка – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу. Детальніше про ціни розповідаємо у матеріалі Економіки 24.

Актуально Українцям без лічильника відключать газ: як його встановити та скільки це коштує

Як формується ціна? Кожен постачальник пропонує свою ціну в залежності від оптової, за якою закуповує та своєї націнки. Така конкуренція на ринку в ідеалі повинна призвести до покращення та здешевлення послуг.

Компанії повинні давати свою ціну на газ за 5 днів до нового місяця. Тобто ціну за грудень повинні були сказати до 25 листопада. Більшість постачальників дотрималися цієї вимоги.

Тарифи на газ у грудні

У грудні ціни на газ у більшості постачальників не змінилися або змінилися несуттєво в нижчу сторону. 24 канал створив інфографіку на основі даних від Газправди, яка зібрала тарифи від різних постачальників.

Найдешевший газ MEGAWATT – 5,95 гривні при оплаті в кінці місяця.

при оплаті в кінці місяця. Найдорожчу ціну, а саме 9,05 гривні за кубометр пропонує Львівенергозбут.

Як бачимо, ціни суттєво відрізняються і залежать від умов оплати. Дешевше, якщо оплачуєте наперед за 6 місяців. Якщо ж оплачуєте вже після споживання, то ціна трохи вища. Детальніше із тарифами радимо ознайомитися на сайті Газотека, який дозволяє порівнювати тарифи у різних постачальників.

Вартість транспортування газу

Дещо складніше з ціною на транспортування. За основу взяли об’єм використаного палива за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019 року для кожного споживача окремо. Цей об'єм поділили на 12 і помножили на місцевий тариф. Тобто з 1 липня до кінця року ціна за розподіл газу буде однаковою щомісяця.

На приклад, мешканець міста Києва, який з жовтня 2018 по вересень 2019 використав 5000 кубометрів газу, протягом 2020 щомісяця платитиме 142 гривні за розподіл газу. Навіть, якщо ви не споживали газ за цілий місяць, вам доведеться заплатити за його транспортування.

Цікаво Скільки платять за газ в Україні та ЄС: порівняння

Найдешевше платять мешканці Києва, Тернопілля та Кривого Рогу. Найдорожчу платіжку отримають мешканці частини Львівської та Вінницької областей. Детальніше дивіться в інфографіці – актуальні ціни в червоному кольорі.

Тарифи на транспортування газу / Інфографіка 24 каналу

Чим менше місто, тим більша ціна на платіжку за розподіл газу. Тому найдорожче платитимуть мешканці сіл та селищ, а також малих міст.

У Києві мільйон квартир, мережі доволі короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більший, мережі довші, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЕКП,

– сказав Олександр Сергієнко з центру "Інститут міста" в коментарі Gazeta.ua.

Як змінити постачальника

Тепер зміну постачальника можна описати в таких 4 коротких кроках:

Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися. Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи). Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ. Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.

Тепер потрібно контактувати лише з новим постачальником. Він сам повідомляє попередню компанію, що споживач змінив постачальника. Крім того, не потрібно показувати довідки про відсутність заборгованості, щоб змінити постачальника. Але компанія може відмовити у наданні послуг.

Детальніше Ринок газу для населення: як працює та з якими проблеми зіткнулися українці

Все це можна зробити онлайн. Попередній постачальник через 6 тижнів надсилає фінальний рахунок, який потрібно оплатити протягом 10 днів.