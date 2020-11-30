Тарифи на газ у грудні 2020: яка ціна у різних постачальників
Постачальники газу назвали новий тариф, який діятиме у грудні. Яку ціну зараз пропонують на ринку різні компанії та як змінити постачальника?
У 2020 за газ та за його транспортування платити потрібно окремо. Перша платіжка – від постачальника газу, яких на ринку багато і в кожного різна ціна. Друга платіжка – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу. Детальніше про ціни розповідаємо у матеріалі Економіки 24.
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Як формується ціна?Кожен постачальник пропонує свою ціну в залежності від оптової, за якою закуповує та своєї націнки. Така конкуренція на ринку в ідеалі повинна призвести до покращення та здешевлення послуг.
Компанії повинні давати свою ціну на газ за 5 днів до нового місяця. Тобто ціну за грудень повинні були сказати до 25 листопада. Більшість постачальників дотрималися цієї вимоги.
Тарифи на газ у грудні
У грудні ціни на газ у більшості постачальників не змінилися або змінилися несуттєво в нижчу сторону. 24 канал створив інфографіку на основі даних від Газправди, яка зібрала тарифи від різних постачальників.
- Найдешевший газ MEGAWATT – 5,95 гривні при оплаті в кінці місяця.
- Найдорожчу ціну, а саме 9,05 гривні за кубометр пропонує Львівенергозбут.
Як бачимо, ціни суттєво відрізняються і залежать від умов оплати. Дешевше, якщо оплачуєте наперед за 6 місяців. Якщо ж оплачуєте вже після споживання, то ціна трохи вища. Детальніше із тарифами радимо ознайомитися на сайті Газотека, який дозволяє порівнювати тарифи у різних постачальників.
Вартість транспортування газу
Дещо складніше з ціною на транспортування. За основу взяли об’єм використаного палива за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019 року для кожного споживача окремо. Цей об'єм поділили на 12 і помножили на місцевий тариф. Тобто з 1 липня до кінця року ціна за розподіл газу буде однаковою щомісяця.
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Найдешевше платять мешканці Києва, Тернопілля та Кривого Рогу. Найдорожчу платіжку отримають мешканці частини Львівської та Вінницької областей. Детальніше дивіться в інфографіці – актуальні ціни в червоному кольорі.
Тарифи на транспортування газу / Інфографіка 24 каналу
Чим менше місто, тим більша ціна на платіжку за розподіл газу. Тому найдорожче платитимуть мешканці сіл та селищ, а також малих міст.
У Києві мільйон квартир, мережі доволі короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більший, мережі довші, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЕКП,
– сказав Олександр Сергієнко з центру "Інститут міста" в коментарі Gazeta.ua.
Як змінити постачальника
Тепер зміну постачальника можна описати в таких 4 коротких кроках:
- Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися.
- Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи).
- Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ.
- Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.
Тепер потрібно контактувати лише з новим постачальником. Він сам повідомляє попередню компанію, що споживач змінив постачальника. Крім того, не потрібно показувати довідки про відсутність заборгованості, щоб змінити постачальника. Але компанія може відмовити у наданні послуг.
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Все це можна зробити онлайн. Попередній постачальник через 6 тижнів надсилає фінальний рахунок, який потрібно оплатити протягом 10 днів.
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