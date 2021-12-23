Ринок газу в Україні
Вітренко підкреслює, що зараз ціни різні, навіть попри те, що "Нафтогаз" створив балансуючу групу і в рамках неї пропонує постачальникам на оптовому ринку газ по 7,42 гривні за кубометр.
Читайте також Україна та Угорщина підписали угоду в обхід "Газпрому"
Тож з його слів НАК продає все за однією ціною, на рівних умовах, а далі перепродують все за різними цінами.
Ми це моніторимо, якщо чесно, показуємо навіть в уряді, депутатам, регулятору. Але у нас немає повноважень з цим щось робити. Крім того, у нас ринок. Ми продали за оптовою ціною всім однаково, а далі вони продають, як хочуть,
– ділиться очільник НАК.
Що відомо про балансуючу групу
У останніх числах жовтня практично всі постачальники почали працювати у складі Балансуючої групи НАК "Нафтогаз України". Тож у постачальників з'явилась можливість купувати газ по 7,42 гривні за кубометр газу. Деякі з них завдяки цьому знизили не лише свої місячні тарифи на листопад, але й річні тарифи, що діятимуть до кінця травня.
Варто ознайомитись Річний тариф на газ: хто з постачальників знизив ціну й на скільки
Яким буде тариф у травні 2022 року
Разом з тим Вітренко зауважує, що постачальники перепродують своїм споживачам газ за дуже різними цінами – 7,88, 7,18 гривні за кубометр, але є і по 13,5 гривні за кубометр, як у Херсоні.
Тому точно ми не можемо сказати, яка буде ціна в травні. Кожен буде ставити свою ціну, навіть якщо ми будемо пропонувати однакову ціну на оптовому ринку,
– підкреслив Вітренко.
- Річний тариф – діє до 30 квітня 2022 року, й варіюється від 7,799 до 13,50 гривні за кубометр газу.
- Місячний тариф у грудні – від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу.