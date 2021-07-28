Тарифи на електроенергію ще не зростатимуть: уряд відтермінував здорожчання

Кабмін продовжив до 31 серпня дію постанови про спеціальні обов'язки учасників ринку електричної енергії. Тобто до кінця літа буде діяти тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривні за кіловат-годин.

Таке рішення прийняли на засіданні уряду. Наголосили, що постанова про ПСО – механізм, який регулює питання розрахунків між учасниками ринку щодо фіксованої ціни для людей.

До теми Тарифи на електроенергію з серпня 2021 року: як зростуть ціни

Механізм ПСО продовжили

Механізм мав діяти лише до 1 серпня. Міненерго порахувало, що перехід на ринкові ціни призвів би до збільшення тарифів для населення вдвічі.

Тому й вирішили продовжити ПСО до 31 серпня.

Це створить передумови для більш ефективного опрацювання із зацікавленими сторонами оновленої моделі ПСО з наступним її направленням на розгляд до Кабінету міністрів України,

– мовиться у проєкті рішення.

Що цьому передувало