Таке рішення прийняли на засіданні уряду. Наголосили, що постанова про ПСО – механізм, який регулює питання розрахунків між учасниками ринку щодо фіксованої ціни для людей.

До теми Тарифи на електроенергію з серпня 2021 року: як зростуть ціни

Механізм ПСО продовжили

Механізм мав діяти лише до 1 серпня. Міненерго порахувало, що перехід на ринкові ціни призвів би до збільшення тарифів для населення вдвічі.

Тому й вирішили продовжити ПСО до 31 серпня.

Це створить передумови для більш ефективного опрацювання із зацікавленими сторонами оновленої моделі ПСО з наступним її направленням на розгляд до Кабінету міністрів України,

– мовиться у проєкті рішення.

Що цьому передувало