Таке рішення прийняли на засіданні уряду. Наголосили, що постанова про ПСО – механізм, який регулює питання розрахунків між учасниками ринку щодо фіксованої ціни для людей.
До теми Тарифи на електроенергію з серпня 2021 року: як зростуть ціни
Механізм ПСО продовжили
Механізм мав діяти лише до 1 серпня. Міненерго порахувало, що перехід на ринкові ціни призвів би до збільшення тарифів для населення вдвічі.
Тому й вирішили продовжити ПСО до 31 серпня.
Це створить передумови для більш ефективного опрацювання із зацікавленими сторонами оновленої моделі ПСО з наступним її направленням на розгляд до Кабінету міністрів України,
– мовиться у проєкті рішення.
Що цьому передувало
- З 1 січня 2021 року почала діяти постанова уряду про скасування пільгового тарифу за перші 100 кіловат-годин на рівні 90 копійок за 1 кіловат-годину.
- Таким чином середню ціну на електроенергію для населення підняли на 36,6%.
- Однак наприкінці квітня уряд вирішив продовжити механізм ПСО до 30 червня. Ціну зберегли на рівні 1,68 гривні за 1 кіловат-годину.
- Наприкінці червня дію положення про ПСО знову продовжили – до 1 серпня.