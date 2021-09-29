Тарифи будуть стабільними, а субсидії збільшать, – Шмигаль розповів про опалювальний сезон

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що підготовка до опалювального сезону перебуває на фінішній прямій. Готовність об'єктів загалом по країні становить понад 90%.

Про це глава уряду повідомив під час засідання 29 вересня. Шмигаль наголосив, що деякі міста готові практично на 100%.

Тим часом Ціна на газ у Європі продовжує бити рекорди: вже 1080 доларів за тисячу кубів

У підземних сховищах – достатньо газу

У підземних сховищах накопичено 18,8 мільярда кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо,

– сказав Шмигаль.

Також прем'єр сказав, що тарифи залишатимуться стабільними, щодо програми субсидій – вона буде збільшена.

Підстав для підвищення тарифів немає

На засіданні Кабміну повідомили, що з 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 гривні за кіловат-годину для 80% українських родин.

Зазначимо, що раніше про те, що підстав для підвищення тарифів нема, повідомив і міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Він наголосив, що за формування відповідає виключно місцева влада.

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Так "Нафтогаз", вважає урядовець, пропонує доступні тарифи, як для побутових користувачів, так і для виробників тепла та гарячої води: 7,96 гривні за кубометр газу та 7,42 гривні за кубометр на перший рік відповідно.