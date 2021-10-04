Тариф на газ у жовтні зросте: "Нафтогаз" оприлюднив нову ціну

Місячний тариф від державної компанії НАК "Нафтогаз" зросте на 4,56 гривні проти ціни попереднього місяця. Скільки коштуватиме кубометр газу споживачам у жовтні, розповідаємо далі.

Місячний тариф на газ у жовтні

Місячний жовтневий тариф від "Нафтогаз" у жовтні буде на рівні 16,56 гривні за кубометр газу. Це на 4,56 гривні більше, ніж було у вересні. Нагадаємо, що вересневий місячний тариф був на рівні 12 гривень.

До теми Тарифи на газ у жовтні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

Інші тарифи від "Нафтогаз"

Також "Нафтогаз", окрім місячного тарифу пропонує ще два – "фіксований" (річний тариф) та "комфортний сезон". Ціна обох складає 7,96 гривні за кубометр газу й вони будуть діяти до 30 травня 2022 року. Станом на 24 вересня 2021 року, "Нафтогаз" постачає газ уже понад 1,2 мільйона українцям.

Інші місячні тарифи на газ у жовтні

Найнижчий тариф у жовтні складе 7,99 гривні за кубометр газу, що лише на 19 копійок вище за найнижчу річну пропозицію.

складе 7,99 гривні за кубометр газу, що лише на 19 копійок вище за найнижчу річну пропозицію. Найвищий цього місяця тариф у постачальника "Енергія країни" – 31,06 гривні за кубометр газу, що на 10,1 гривні більше за їх вересневий тариф.

, що ціни вказані без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з іншого нашого матеріалу.

Як працює ринок газу в Україні

В Україні споживачі можуть обирати постачальника, зважаючи на тарифи різних газопостачальних компаній. Однак, якщо населення втрачає постачальника, або його позбавляють ліцензії, то його функції виконує постачальник останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія НАК "Нафтогаз", але не більше, ніж 60 днів.

Подавати показники лічильників споживачі повинні облгазам (газорозподільним компаніям) з 1 по 5 число кожного місяця. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.