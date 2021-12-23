Тариф на воду в Києві зросте на 20% у 2022 році: скільки платитимуть українці
23 грудня 2021 , 15:01Читать новость на русском
Джерело:"Київводоканал"
З 1 січня 2022 року кияни платитимуть за централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 20% більше, ніж нині, згідно з постановою НКРЕКП. Як зміниться тарифи, розповідаємо далі.
Тарифи на холодну воду у 2022 році у Києві
Нові дані від НКРЕКП, котрі ухвалили 22 грудня, зумовлять зростання тарифів на 5 гривень, враховуючи ПДВ. Загалом тариф на воду у Києві становитиме 30,38 гривні за кубометр води.
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З 30,38 гривні за кубометр води водопостачання та водовідведення складатиме:
- централізоване водопостачання – 16,164 гривні за кубометр з ПДВ,
- централізоване водовідведення – 14,22 гривні за кубометр з ПДВ.
Скільки споживають води українці в місяць
Витрати на середньостатистичну сім’ю із 3 осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 кубометрів холодної води, зростуть на 32,50 гривні, йдеться в повідомленні "Київводоканалу".