Тариф на воду в Києві зросте на 20% у 2022 році: скільки платитимуть українці

З 1 січня 2022 року кияни платитимуть за централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 20% більше, ніж нині, згідно з постановою НКРЕКП. Як зміниться тарифи, розповідаємо далі.

Тарифи на холодну воду у 2022 році у Києві

Нові дані від НКРЕКП, котрі ухвалили 22 грудня, зумовлять зростання тарифів на 5 гривень, враховуючи ПДВ. Загалом тариф на воду у Києві становитиме 30,38 гривні за кубометр води.

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З 30,38 гривні за кубометр води водопостачання та водовідведення складатиме:

централізоване водопостачання – 16,164 гривні за кубометр з ПДВ,

централізоване водовідведення – 14,22 гривні за кубометр з ПДВ.

Скільки споживають води українці в місяць

Витрати на середньостатистичну сім’ю із 3 осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 кубометрів холодної води, зростуть на 32,50 гривні, йдеться в повідомленні "Київводоканалу".

Чому ціна в містах України різна Тариф на воду встановлює не місцева влада, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Комісія бачить доцільність у такій відмінності цін, зважаючи на різні обставини в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори.