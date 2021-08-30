"Нафтогаз" оприлюднив тариф на вересень 2021 року: ціна зросла

Місячний тариф від НАК "Нафтогаз" знову зросте, однак лише на 22 копійки. Скільки коштуватиме кубометр газу споживачам у вересні, розповідаємо далі.

Місячний тариф на газ у вересні

У вересні українці, які є споживачами "Нафтогазу" платитимуть 12 гривень за кубометр газу. Нагадаємо, що у серпні ціна складала 11,78 гривні за кубометр газу й тариф був на 1,35 нижче за попередній місяць.

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Річний тариф "Нафтогазу"

Річний тариф "Нафтогазу" складає 7,96 гривні за кубометр газу, що є значно вигіднішим за місячну пропозицію. Інші ж газопостачальники пропонують річний тариф, що варіюється від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з іншого нашого матеріалу.

Місячні тарифи на газ в інших постачальників

, що державна компанія "Нафтогаз" в Україні виконує роль постачальника останньої надії. Тобто, якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи постачальника останньої надії (ПОН).

Місячний тариф у інших постачальників у вересні коливається в межах від 7,99 до 20,96 гривні за кубометр газу. Найнижчий тариф запропонували компанії "Галнафтогаз" та "Стрийнафтогаз", а найвищий вересневий тариф встановила газопостачальна компанія "Енергія країни" – 20,96 гривні за кубометр газу.

Детальніше Тарифи на газ у вересні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

, що ціни вказані без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, згідно з чинними тарифами на доставку газу.