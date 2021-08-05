Місячний тариф на газ у серпні

"Нафтогаз" пропонує українцям місячний тариф у серпні на рівні 11,78 гривні за кубометр газу, Зауважимо, що це значно нижче не лише за липневий тариф, але й за червневий. Оскільки кубометр газу коштував 13,13 гривні та 11,94 гривні відповідно. Що стосується річного тарифу "Нафтогазу", то він залишився незмінним – 7,96 гривні за кубометр газу.

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Зверніть увагу, що ціни вказані без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Тарифи на газ у серпні у різних постачальників

У серпні ціна місячного тарифу на газ коливатиметься від 7,99 до 16,99 гривні за кубометр газу. Найнижчий, що складає 7,99 гривні за кубометр газу, запропонували "Стрийнафтогаз" та "Галнафтогаз". Найвищий серпневий тариф у постачальника "Енергія країни" – 16,99 гривні за кубометр газу, що на 3,52 гривні більше за найвищий липневий тариф від постачальника "Полтава газ збут".

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Також українці можуть ще обрати спеціальну сезонну пропозицію, де тарифи коливаються у межах від 6,99 до 9 гривень за кубометр газу, детальніше ознайомитись з умовами яких можливо тут.

Як працює ринок газу в Україні

В Україні споживачі можуть обирати постачальника, зважаючи на тарифи різних газопостачальних компаній. Однак, якщо населення втрачає постачальника, то його функції виконує постачальник останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія НАК "Нафтогаз", але не більше, ніж 60 днів. Станом на початок серпня споживачами ПОН є понад 600 тисяч осіб.

Подавати показники лічильників споживачі повинні облгазам (газорозподільним компаніям) з 1 по 5 число кожного місяця. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.