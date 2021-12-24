На тлі енергетичної кризи в Європі зростає ціна газу. Нагадаємо, що саме на європейських хабах Україна закуповує блакитне паливо. Також вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ для проходження осінньо-зимого періоду замало. Тож чи дійсно достатньо в Україні запасів вугілля та газу, як запевняє прем'єр, та, що буде з тарифами у 2022 році – з'ясовувала Економіка 24.

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Що буде з тарифами у 2022 році

Згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економіки, тарфи на опалення та гарячу воду в України можуть зрости на 16%. Також у міністерстві допускають зростання тарифів на газ та електроенергію.

Разом з тим у Мінекономіки зазначили, що прогнозоване підвищення тарифів у консенсус-прогнозі не гарантує їх зростання. На думку міністерства, Уряд зробить все можливе, аби стримати підвищення тарифів на комунальні послуги.

Ключовий пріоритет Уряду – стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги для населення. Будуть вжиті заходи, щоб залишити зростання тарифів у мінімальній динаміці,

– йдеться у повідомленні.

Актуальні тарифи та постачання опалення

Згідно з постановою НКРЕКП, місцеві громади самі встановлюють розмір тарифів з теплопостачання. Також вони опікуються тепло виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, котрий складається з двох частин:

Річної абонентської плати (вартості обслуговування одиниці теплового навантаження об'єкта теплоспоживання), яка компенсує умовно-постійну частину тарифу. Вартості одиниці реалізованої теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, яка компенсує умовно-змінну частину тарифу.

Саме тому у різних містах діють різні тарифи, а відповідно й суми у платіжках теж різні. Детальніше з актуальними тарифами у різних містах можна ознайомитись тут.

Різниця між ринковою та ціною для населення

Варто зауважити, що у Європі ціна за тисячу кубометрів газу сягнула понад 2 тисячі доларів, а ринкова ціна для України складає 45 гривень за один кубометр. У той час, як ціна газу для побутових споживачів коливається в межах від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко зауважив, що цьогоріч різниця між ринковою та ціною для населення сягає десятків мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону.

Ми чесно говоримо, що якщо збережуться такі ціни, ми як національна компанія не зможемо покривати таку різницю,

– розповідає він.

Прем'єр обіцяє залишити тарифи стабільними

Ще перед стартом опалювального сезону, в останніх числах жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив – тарифи залишатимуться незмінними. Подібну обіцянку давав й президент Володимир Зеленський.

У підтвердження цього був підписаний відповідний меморандум між Кабміном, Асоціацією міст та "Нафтогазом". Однак прикметним є те, що в Україні ще тоді запаси вугілля складали менше норми, а ціна газу у Європі стрімко зростала, оновлюючи рекордну ціну чи не щодня.

Нині ситуація з запасами вугілля суттєво не змінилась, а ціни на газ знову підскочили до пікових показників у понад 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Ба більше, нещодавно СБУ надіслало заяву Кабміну, де повідомило, що запаси вугілля – мінімальні й країна "за крок" від відключень теплових електростанцій.

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Газу та вугілля вистачить

20 грудня, під час ефіру одного з телеканалів, Шмигаль заявив, що до опалювального сезону Україна "готувалась та була готова". Прем'єр також запевнив, що газу у сховищах достатньо й держава нарощує видобуток вугілля. А у разі кризи уряд та міністерство енергетики знає як діяти.

Загалом у нас абсолютно достатньо запасів газу. У середньому – це більше, ніж було накопичено з 2014 по 2019 роки напередодні опалювального сезону. Стосовно вугілля треба дивитись на контекст світової енергетичної кризи – коли вугілля не вистачає нікому, ціни на газ ростуть,

– пояснив Шмигаль.

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Чому ціна газу зростає

Однією з головних причин захмарної ціни на газ є дії Росії – відмова "Газпрому" бронювати додаткові потужності. Відтак з жовтня "Газпром" бронював потужності газопроводу щомісячно, а з грудня перейшов на подобове бронювання. Про це повідомляло видання "Інтерфакс-Україна" під час останнього рекордного стрибка ціни на газ 21 грудня цьогоріч.

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