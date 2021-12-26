Як зміниться тариф на холодну воду у 2022 році

22 грудня 2021 року НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) переглянула тарифи для 45 водоканалів. Тож Економіка 24 вирішила порахувати скільки українці платитимуть у січні, враховуючи ПДВ.

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Ціна водовідведення та водопостачання у різних містах України

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 45,97 гривні за кубометр води (водопостачання – 21,01 / водовідведення – 17,30);

гривні за кубометр води (водопостачання – 21,01 / водовідведення – 17,30); Водоканал в Ужгороді: 42,86 гривні (22,10 / 13,62);

гривні (22,10 / 13,62); Полтававодоканал: 33,77 гривні (13,74 / 14,40);

гривні (13,74 / 14,40); Миколаївводоканал: 34,04 гривні (14,61 / 13,76);

гривні (14,61 / 13,76); Житомирводоканал: 37,54 гривні (15,22 / 16,06);

гривні (15,22 / 16,06); Інфоксводоканал (Одеса): 35,16 гривні (14,93 / 14,37);

гривні (14,93 / 14,37); Херсонський водоканал: 30,67 гривні (13,15 / 12,43);

гривні (13,15 / 12,43); Рівнеоблводоканал: 32,59 гривні (13,90 / 13,26).

гривні (13,90 / 13,26). Чернігівводоканал: 30,91 гривні (12,97 / 12,79);

гривні (12,97 / 12,79); Черкасиводоканал: 27,65 гривні (11,54 / 11,50);

гривні (11,54 / 11,50); Іванофранківськводоекотехпром: 28,24 гривні (10,79 / 12,74);

гривні (10,79 / 12,74); Хмельницькводоканал: 27,40 гривні (11,81 / 11,02);

гривні (11,81 / 11,02); Київводоканал: 30,38 гривні (13,47 / 11,85);

гривні (13,47 / 11,85); Дніпроводоканал: 31,36 гривні (15,13 / 11);

гривні (15,13 / 11); Луцькводоканал: 27,98 гривні (10,17/ 13,15);

гривні (10,17/ 13,15); Запорізький водоканал: 28,37 гривні (14,84/ 8,80);

гривні (14,84/ 8,80); Вінницяоблводоканал: 25,72 гривні (13,12 / 8,23);

гривні (13,12 / 8,23); Чернівціводоканал: 27,91 гривні (14,93 / 8,33);

гривні (14,93 / 8,33); Львівводоканал: 25,88 гривні (14,41 / 7,16);

гривні (14,41 / 7,16); Тернопільводоканал – 36,70 гривні (14,65 / 15,93).

Важливо! Ми навели ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Деякі з них працюють і в області, а є міста, де є кілька водоканалів. Якщо вашого водоканалу немає у списку тих, які ми описали, то з актуальним тарифом ви можете ознайомитись тут. Тарифи там вказані без ПДВ, тому необхідно просто помножити на 1,2.

Чому ціна в містах України різна Тариф на воду встановлює не місцева влада, а НКРЕКП. Ціни різняться у зв'язку з різними обставинами в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори.

Скільки українці споживають кубометрів води в місяць

Середньостатистична сім'я з 3 осіб протягом місяці споживає в середньому 6,5 кубометрів холодної води. Тож для них тариф може зрости на 32,50 гривні, згідно з підрахунками "Київводоканалу".

Чому тарифи на воду зростають

Варто зауважити, що на формування розміру тарифу на воду, окрім вартості самої води, впливають також і супутні витрати. Йдеться про зарплату працівникам, електроенергію, податки та амортизацію обладнання.

Тож прикметно буде нагадати, що мінімальна зарплата з 1 грудня зросла до 6,5 тисячі. Змінились також й тарифи на електроенергію. Він тепер залежить від кількості спожитих кіловат-годин однією сім'єю. Також після підписання президентом закону №5600 витрат на податки та збори зросли в Україні зросли.

Так "Дніпроводоканал" зауважив, що метою нових тарифів на 2022 рік є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у наступному році та ведення ліцензованої діяльності без збитків.

Заробітна плата

Мінімальна зарплата з 1 грудня зросла на 500 гривень до 6,5 тисячі гривень. Також у 2022 році передбачене ще одне підвищення – з 1 жовтня.

6,5 тисячі гривень на місяць або 39,26 гривні погодинно з 1 грудня 2021 року;

6,7 тисячі гривень на місяць або 40,46 гривні погодинно з 1 жовтня 2022 року.

Ба більше, передбачається, що середня зарплата у 2022 році становитиме 15 258 гривень.

Детальніше Мінімальна зарплата у 2022 році: який розмір заклали в держбюджеті

Ціна електроенергії змінилась

З 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року в Україні тариф на електроенергію для населення залежатиме від обсягу спожитих кіловат-годин. Схема розрахунку виглядає наступним чином:

сім'ї, що споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

Навесні планується перегляд тарифу на електроенергію й прогнозовано він може зрости. У НБУ припускають, що слід очікувати підвищення на 20 – 25%, у Мінекономіки – на 17,5%.

Варто ознайомитись Тарифи на електроенергію у 2022 році: які зміни чекають українців

Нагадаємо, що у Мінекономіки ще раніше прогнозували підвищення тарифів на гарячу воду та опалення у наступному році. Прогнозовано воно мало скласти 16%. Який прогноз був для газу та електроенергії, читайте тут.