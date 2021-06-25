"Нафтогаз" оприлюднив тарифи на липень 2021 року: ціна зросла на 10%

НАК "Нафтогаз" підвищив місячний липневий тариф на газ для своїх споживачів на 1,19 гривні у порівнянні з червнем. Скільки українці платитимуть в липні, читайте далі.

Місячний тариф "Нафтогазу" у липні

Вартість одного кубометру газу для споживачів газопостачальника "Нафтогаз" у липні складе 13,13 гривні. Нагадаємо, що у червні ціна становила 11,94 гривні за кубометр газу.

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Річний тариф "Нафтогазу"

Значно вигіднішою є річна пропозиція від "Нафтогазу", де тариф зафіксований на позначці 7,96 гривні за кубометр газу.

Як працює ринок газу для населення

Річний тариф почав діяти в Україні з 1 травня 2021 року, згідно з яким постачальники фіксують ціну для споживачів протягом наступних 12 місяців. Українців перевели на річний тариф автоматично, однак від нього можна відмовитись, обравши місячний, або ж альтернативну сезонну пропозицію.

Згідно з постановою НКРЕКП газопостачальники повинні оприлюднювати свої місячні тарифи на наступний місяць за 5 днів до кінця поточного місяця. Відтак в українців є час змінити постачальника.

Також компанія "Нафтогаз" в Україні є постачальником останньої надії (ПОН). Тобто стає постачальником для тих споживачів, котрі втратили постачальника блакитного палива.