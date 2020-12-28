У січні 2021 року на українців очікує зростання ціни на газ. Станом на 26 грудня цінові пропозиції оприлюднили 8 газопостачальних компаній з понад 50.

Деталі про подорожчання газу для населення у січні 2021 року повідомляє портал "ГазПравда", афілійований з "Нафтогазом".

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Станом на 26 грудня 8 із понад 50 газопостачальних компаній оприлюднили ціни на газ.

Скільки коштуватиме газ у січні 2021 року

Про найнижчу ціну заявила компанія Megawatt — 7,05 гривні за кубометр (ціни вказані з ПДВ, без урахування вартості розподілу). У порівнянні з груднем 2020 року це на 1,1 гривні більше.

— 7,05 гривні за кубометр (ціни вказані з ПДВ, без урахування вартості розподілу). У порівнянні з груднем 2020 року це на 1,1 гривні більше. Найвищу ціну наразі запропонувала компанія "Львівенергозбут" – 10,8 гривні за кубометр.

– 10,8 гривні за кубометр. Газопостачальна компанія "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 7,22 грн за кубометр. Якщо порівнювати з груднем, відбулося зростання на 89 копійок.

пропонує газ за ціною 7,22 грн за кубометр. Якщо порівнювати з груднем, відбулося зростання на 89 копійок. Одразу на 1,56 гривні за кубометр підняла ціни компанія "Енера". Вона продаватиме газ у січні за 8,82 гривні за кубометр.

Вона продаватиме газ у січні за 8,82 гривні за кубометр. На гривню свою ціну підняла "Торгова електрична компанія". Газ у неї в січні коштуватиме 9,8 гривні за кубометр.





Ціни на газ у січні, які компанії пропонують станом на 26 грудня / Скриншот зі сайту "ГазПравда"

Довідка. З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення. Споживачі можуть оперативно змінювати постачальників, а постачальники – самостійно встановлювати націнку та відмовлятися від клієнтів з боргами.