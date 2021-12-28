Тарифи на газ у 2022 році: які зміни чекають українців

У 2022 році тарифи на газ для населення взимку залишаться незмінними. Проте зміниться вартість розподілу газу, а також одиниці виміру блакитного палива.

Як працює ринок газу в Україні та що чекає населення наступного року – розбирався сайт 24 каналу.

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Тарифи на газ у 2022 році

З 1 січня продовжить діяти річний тариф, на який українців перевели автоматично ще 1 травня 2021 року. Для тих споживачів, котрі відмовилися від нього, традиційно нараховуватимуть тариф, згідно з місячною пропозицією різних постачальників.

Як працює ринок газу в Україні

Місячні тарифи постачальники оприлюднюють за 5 днів до кінця попереднього місяця, щоб населення мало час обрати вигідний для себе варіант, змінивши постачальника.

постачальники оприлюднюють за 5 днів до кінця попереднього місяця, щоб населення мало час обрати вигідний для себе варіант, змінивши постачальника. Річний тариф постачальники не можуть підвищувати до 30 квітня – лише знижувати. Таким чином, уряд забезпечив населення від захмарних тарифів взимку, щоб уникнути повторення торішніх "тарифних протестів".

постачальники не можуть підвищувати до 30 квітня – лише знижувати. Таким чином, уряд забезпечив населення від захмарних тарифів взимку, щоб уникнути повторення торішніх "тарифних протестів". Якщо населення втрачає постачальника, або його позбавляють ліцензії, то функції виконує постачальник останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія НАК "Нафтогаз", але не більше ніж 60 днів.

В Україні діють місячні та річні тарифи, щоб населення мало змогу обрати вигіднішу пропозицію для себе / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Тарифи на газ із 1 травня

З 1 травня має змінитися річний тариф для українців, адже його термін закінчується 30 квітня. Порахувати, яким він буде, неможливо – все залежатиме від цін на європейських хабах. Адже газ Україна закуповує саме там.

Нагадаємо, що 21 грудня цьогоріч вартість тисячі кубометрів склала 2 035 доларів й оновила рекордні жовтневі показники. Тож з огляду на це газові тарифи для українців у 2022 – 2023 роках можуть суттєво зрости.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що розрив між ринковою ціною на газ та для населення суттєва – 45 гривень та майже 8 гривень за кубометр відповідно. Він зауважив, що така різниця сягає десятків мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону.

Ми чесно говоримо, що якщо збережуться такі ціни, ми як національна компанія не зможемо покривати таку різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: із депутатами, які фактично голосують за бюджет, які визначають джерела та використання коштів, із споживачами – з українцями,

– поділився Вітренко.

За прогнозами, 1 січня 2022 року їх рівень буде на 3% більший, ніж середні запаси у 2015 – 2019 роках.

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Прогноз цін на газ від уряду

Нещодавно Нацбанк та Мінекономіки оприлюднили свої прогнози вартості тисячі кубометрів газу. Варто зазначити, що вона дещо різниться. Проте прогноз Мінекономіки найбільш наближений до ціни, що закладена у бюджеті на 2022 рік.

Прогноз Мінекономіки

Згідно з прогнозом Мінекономіки, газ для населення подорожчає на 20% наступного року, а середньорічна ціна на імпортований природний газ прогнозовано складе 347,5 доларів.

Разом з тим у Мінекономіки зазначили, що прогнозоване підвищення тарифів у консенсус-прогнозі не гарантує їх зростання. На думку міністерства, Уряд зробить все можливе, аби стримати підвищення тарифів на комунальні послуги.

Ключовий пріоритет Уряду – стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги для населення. Будуть вжиті заходи, щоб залишити зростання тарифів у мінімальній динаміці,

– йдеться у повідомленні.

Прогноз Нацбанку

У НБУ прогнозують, що середня ціна за рік складе близько 460 доларів за тисячу кубометрів. Заступник голови НБУ вважає, що після проходження опалювального сезону ціна на газ буде стрімко знижуватись.

В Мінекономіки припускають, що тарифи на газ можуть піднятись на 20% / Колаж 24 каналу

Ціна на газ у бюджеті-2022

У бюджеті-2022 ціна газу для промисловості складе понад 350 доларів за тисячу кубометрів. Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко розповів, що собівартість українського газу – трохи більш як 3 тисячі гривень, а у балансі споживання український газ займає половину. Що стосується цін на європейському ринку, то вони сягнули понад 55 тисяч гривень.

Мову треба сьогодні треба вести не стільки про населення і житлово-комунальну сферу, з якими уряд, підписавши меморандум, вирішив питання, а про промисловість, особливо хімічну, переробну, цукрову. Середньозважена ціна, яка сьогодні розраховується для економіки і буде врахована в прогнозі, – понад 350 доларів за тисячу кубічних метрів,

– сказав Любченко.

Транспортування газу

Згідно з постановою №586, якою схвалено офіційний прогноз щодо динаміки цін на 2022 рік, очікується подорожчання газу на 13%. Допустимий коридор підняття тарифів складає ±3%.

Українці отримують дві платіжки: одну за газ, а другу – за його транспортування. За розподіл газу ми сплачуємо окремо операторам газорозподільних мереж (облгазам) згідно з чинними тарифами на доставку газу, яку встановлює НКРЕКП в кожній області окремо.

З 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні здорожчає на близько 4%, відповідно до нової постанови НКРЕКП, яку комісія ухвалила 22 грудня.

Найвищий та найнижчий тариф

Найменший тариф – 32 копійки за кубометр (без ПДВ) пропонує "Київгаз".

Найвищий тариф – 1 гривня 99 копійок за кубометр (без ПДВ), який пропонують декілька постачальників: "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Миколаївгаз", "Тисменицягаз".

Детальніше з тарифом на розподіл газу в Україні у 2022 році від різних підприємств можна ознайомитись тут.

В Україні населення сплачує окремо за транспортування газу / Колаж 24 каналу

Згідно з проєктом закону №2553 , з 1 травня 2022 року в Україні замість кубометрів блакитне паливо рахуватимуть в енергетичних одиницях.

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Вимоги МВФ

У рамках дії програми stand-by, йдеться про ринковий підхід до ціноутворення тарифів та вільний газовий ринок. Відповідно така політика не передбачає жодних так званих граничних тарифів й невтручання уряду.

У листі за підписом українського президента, прем'єра, міністра фінансів та голови НБУ до керівниці МВФ Крісталіни Георгієвої зазначається, що теплові тарифи будуть переглянуті, враховуючи ринкові ціни.

Тарифи на тепло, які визначають місцеві органи влади, будуть переглянуті, і повністю враховуватимуть як ринкові ціни на газ, так і інші витрати (включно із капітальними) станом на жовтень 2021. Будь-які відхилення від собівартості через зростання цін на газ будуть покриті через повні та прозорі субсидії з державного або відповідного місцевого бюджетів,

– йдеться в листі.

Чи можуть тарифи зрости

Голова ВГО "Міжнародний Антикримінальний Альянс" Богдан Воронцов зауважив, що у меморандумі між МВФ та Україною у рамках stand-by міститься пункт, що Україна продовжить направляти асигнування на соціальні програми, тобто мовиться про субсидії.

На жаль, ціни на комунальні послуги зростатимуть, зважаючи на ситуацію на світовому та внутрішньому ринках, однак будуть вживатися заходи щодо зменшення негативного впливу на незахищені верстви населення,

– зазначив він.

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Також у Фонді закликали Україну спростити процедуру зміни постачальника газу та забезпечити ширший доступ споживачів до загальної бази постачальників і їхніх цінових пропозицій.

"Укргазвидобування" має вийти на відкритий ринок

Що таке АТ "Укргазвидобування" Акціонерне товариство, котре входить в структуру НАК "Нафтогаз України". Це найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі, яка видобуває близько 73 % українського газу.

Можливість обирати та змінювати постачальника газу в українців з'явилася ще у 2020 році / Фото Getty Images

З травня 2022 року АТ "Укргазвидобування" має вийти на відкритий ринок із 40 – 50% свого видобутку. Обсяг продаватимуть на біржі, тож до блакитного палива вітчизняного видобутку матимуть доступ усі учасники ринку. Відповідно це сприятиме конкуренції та може вплинути на тарифи.

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