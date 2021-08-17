З 1 вересня Кабінет міністрів залишив тариф на електроенергію без змін на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину. Це буде останній місяць з одним фіксованим тарифом для всього населення.

До теми Уряд знижує тарифи на електроенергію для українців

Коли зміняться тарифи

Зате з 1 жовтня слід очікувати появу другого тарифу. Відтак ті, хто:

споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину.

споживають понад 250 кіловат-годин, платитимуть як і раніше 1,68 гривні.

Як зазначив Денис Шмигаль у телеграмі, в середньому українська сім'я споживає 168 кіловат-годин на місяць. Тож більшість українців відчують здешевлення тарифу.

До того ж, 40% населення споживає менш як 100 кіловат-годин. Проте, як розповів 24 каналу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, це енергетична бідність.

Але при цьому ми повинні говорити, що це енергетична бідність, і фактично ці 40% українців не мають можливості повною мірою користуватися електроенергією і економлять буквально на усьому,

​– наголошує Олег Попенко.

Які тарифи діють у вересні

Попри те, що у вересні діятиме лиш один тариф – 1,68 гривні, є можливість зекономити завдяки двозонним та тризонним тарифам, які є різними у різний час доби.

Ціна на електроенергію у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, що уряд скасував пільговий тариф в 0,90 гривні з січня цього року. Відтоді різні джерела стверджували, що у Кабміні готують нове підняття тарифів, зокрема й до 3,50 гривні за високе споживання. Проте в результаті тариф таки знизили.