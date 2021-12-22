Тарифи на електроенергію у 2022 році: які зміни чекають українців

З 1 січня 2022 року для населення продовжить діяти чинний тариф на електроенергію, який залежатиме від кількості спожитих кіловат-годин. Однак вже навесні він може зрости.

Тариф на електроенергію у 2022 році

З 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року в Україні тариф на електроенергію для населення залежатиме від обсягу спожитих кіловат-годин. Тож схема розрахунку залишається старою:

сім'ї, що споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину; ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

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Тариф залежить від часу

Тариф у 1,68 гривні кіловат-годин діятиме також для гуртожитків та колективних побутових споживачів, багатоквартирних житлових будинків, дачних кооперативів, релігійних організацій тощо.

Українці, які обладнали свої оселі багатотарифним засобом обліку, можуть зекономити, адже є години, в які споживання електроенергії обійдеться суттєво дешевше. Споживачі мають змогу перейти на двозонні та тризонні тарифи, які встановив Кабмін.

Заощадити на електроенергії можливо за допомогою двозонних та тризонних тарифів / Фото elements.envato.com

Споживання до 250 кіловат-годин

Двозонні тарифи:

23:00 – 7:00 – 0,72 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 0,576 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Споживання понад 250 кіловат-годин

Двозонні тарифи:

23:00 – 7:00 – 0,84 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,52 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 0,672 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Як перейти на багатотарифний облік Є кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет" подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити, і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік. Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Які тарифи чекати з 1 травня

Прогноз Мінекономіки

Згідно з консенсус-прогнозом Мінекономіки, тариф на електроенергію у 2022 році може зрости на 17,5%. Однак Міністерство наголошує, що це лише середні значення припущень експертів. Ба більше, ключовий пріоритет Уряду – стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги для населення, вважають в Мінекономіки.

Будуть вжиті заходи, щоб залишити зростання тарифів у мінімальній динаміці,

– зазначають у Міністерстві.

Тариф на електроенергію може зрости на 17,5%, вважають в Мінекономіки / Фото freepik.com

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Прогноз Кабміну

Також нагадаємо, що у травні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №586, якою схвалено офіційний прогноз щодо динаміки цін на 2022 рік. Згідно з нею, ціни на електроенергію не зростуть.

Прогноз Нацбанку

У інфляційному звіті за жовтень НБУ зазначив, що тарифи на електроенергію підвищуватимуться значними темпами.

Тарифи на електроенергію підвищуватимуться високими темпами (20 – 25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі,

– йдеться у прогнозі.

Скільки електроенергії споживають українці

Денис Шмигаль у своєму телеграмі зазначив, що в середньому українська сім'я споживає 168 кіловат-годин на місяць .

. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко раніше в коментарі 24 каналу розповідав, що 40% населення споживає менш як 100 кіловат-годин. Однак це свідчить про енергетичну бідність, коли населення економить буквально на усьому не маючи можливості повною мірою користуватися електроенергією.

Тариф на передачу електроенергії

З 1 січня 2022 року тариф на передачу електроенергії зросте на 17,6% до 345,64 гривні за мегават-годину (без ПДВ), згідно з постановою НКРЕКП. Тариф на послуги з диспетчерського управління зросте на 57,9% і складе 62,22 гривні мегават-годину.

Проте очікувалося, що тариф на передачу буде ще вищим. Річ у тім, що оплату 20% обсягу "зеленої" електроенергії регулятор не врахував у тарифі на передачу, попри те, що на цьому категорично наполягали МФО, народні депутати, бізнес, профільні асоціації та торговельні палати.

Щодо 20% діємо в рамках законодавства. Буде його змінено, і ми змінимо розмір тарифу,

– зазначив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

, згідно зі змінами від 2019 року до закону про альтернативні джерела енергії, 20% вартості "зеленої" електроенергії мають оплачуватись із держбюджету. Однак прикметно, що ні законом про держбюджет на 2021 рік, ні на 2022 рік такі видатки не передбачені.