Яким буде тариф на електроенергію у серпні

Сценарій 1. Чотири групи споживачів

За даними Інтерфакс-Україна, в уряді обговорюють варіант зміни тарифів, який передбачає поділ споживачів на чотири категорії в залежності від обсягів споживання. Водночас експерт з ЖКГ Олега Попенка у програмі "Суть подій" назвав якими будуть ці тарифи:

до 100 кіловат-годин – 1 – 1,20 гривні;

гривні; 100 − 300 кіловат-годин – 1,68 гривні;

гривні; 300 − 500 кіловат-годин – 2,30 гривні;

гривні; від 500 кіловат-годин – 3,50 гривні.

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Зауважимо, що 40% населення України споживає менше, ніж 100 кіловат-годин на місяць. Тож в їх інтересах, щоб Кабінет міністрів якомога швидше прийняв зміни та повернув пільговий тариф. Наразі цей сценарій найбільш ймовірний.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що тариф на електроенергію буде диференційованим.

Окремо міністерство енергетики розробляє загальну концепцію цінової політики у державі на електроенергії – загальну для всіх. Там буде і пільга для всіх, можливо, і відповідні ціни аж до ринкових залежно від обсягів споживання,

– сказав Шмигаль.



Диференційований сценарій має й мінуси / Фото Unsplash

Проте в такому диференційованому тарифі експерти вбачають загрози. В інтерв’ю Енергореформі директор ДП "Гарантований покупець" Констянтин Петриковець наголосив на важливості контролю.

Де буде контроль, там будуть реально платити, але більшість має лічильники, до яких немає доступу. Споживачі можуть, наприклад, показувати 11 місяців до 100 кіловат-годин, а один раз вкажуть 1000 кіловат-годин. Тому треба знайти кошти і забезпечити всіх споживачів належним урахуванням,

– запропонував Петриковець.

Сценарій 2. Поетапне підвищення тарифу

Ще у квітні НКРЕКП (Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг) дала прогноз, який опинився в редакції Liga.net. Тариф на електроенергію може зрости на 30% і сягнути 2,22 гривні цього року та 3,48 гривні у 2023 році. Зверніть увагу, що ці тарифи близькі до тарифів у першому сценарії.

Сценарій 3. Тариф залежить від області

Заступник міністра енергетики України Юрій Бойко у фейсбуці поділився, якими мали б бути справжні тарифи у травні цього року:

Найдешевше платили б мешканці Києва та Дніпропетровської області – від 2,60 – 2,96 гривні за кіловат-годину.

за кіловат-годину. А найдорожче тариф би обходився українцям, які мешкають в Івано-Франківській та Луганській областях – 3,70 – 4 гривні за кіловат-годину.

Така диференція по областях пов’язана з різним тарифом на розподіл: у Києві він найнижчий, а в Луганській області відповідно – найвищий. Проте, схоже, такі тарифи впроваджувати не збираються. Їх назвали для того, щоб показати на скільки заниженим є чинний тариф.

Які тарифи діють зараз

Ціна на електроенергію для населення фіксована – 1,68 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою Кабміну. Проте продовжують діяти тарифні коефіцієнти для населення, яке має облік споживання електроенергії за періодами часу. Так можна відчутно зекономити.

Двозонні тарифи:

У нічний період з 23:00 по 7:00 діє тариф 0,84 копійки;

В інші години діє стандартний тариф – 1,68 гривні.

Тризонні тарифи:

У пікові години (з 8:00 по 11:00 та з 20:00 до 22:00) діє підвищений тариф – 2,52 гривні за кіловат-годину.

У звичайні години (з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00) діє звичайний тариф – 1,68 гривні;

Вночі з 23:00 до 7:00 тариф становить 0,672 гривні.

Як перейти на багатотарифний облік? Є кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет" подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік.



Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Тарифи на електроенергію, які діятимуть до 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

Люди, які проживають біля атомних електростанцій, сплачуватимуть 70% чинного тарифу на електроенергію.

Наразі середня вартість електричної енергії для побутових споживачів складає близько 1,60 гривні за кіловат-годину (з урахуванням зонного обліку), з яких лише транспортна складова (середньозважена) становить 1,51 гривні. Таким чином, на безпосередньо електричну енергію залишається лише 9 копійок,

– пояснює Юрій Бойко.

З чого складається тариф на електроенергію:

вартості електроенергії на ринку;

тарифу на її передачу високовольтними мережами НЕК “Укренерго”;

тарифу на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу;

тарифу на постачання;

податків.

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Як змінювалися тарифи на електроенергію