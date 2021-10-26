"Нафтогаз" знизить тариф на газ

Згідно з постановою Кабміну від 25 жовтня №1102 урядом встановлена гранична ціна на тарифи постачальника останньої надії (ПОН), роль якого в Україні виконує компанія "Нафтогаз".

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Тариф від "Нафтогазу" на жовтень – листопад 2021 року

Для побутових споживачів , тобто для пересічних українців, він буде на рівні 7,96 гривні кубометр газу . Нагадаємо, що раніше тариф складав 16,56 гривні за кубометр газу.

, тобто для пересічних українців, він буде на рівні . Нагадаємо, що раніше тариф складав 16,56 гривні за кубометр газу. Для споживачів, що є бюджетними установами, закладами охорони здоров’я державної власності та закладами охорони здоров’я комунальної власності – 16,8 гривні за кубометр газу.

Зверніть увагу! НАК "Нафтогаз України" разом з Міністерством розвитку громад та територій, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичним особам теплоенергетики державної та комунальної форм власності повинні забезпечити укладення до 1 грудня 2021 року договорів постачання газу між бюджетними установами та ПОН.

Як працює ринок газу в Україні

В Україні споживачі можуть обирати постачальника, зважаючи на тарифи різних газопостачальних компаній. Однак, якщо населення втрачає постачальника, або його позбавляють ліцензії, то його функції виконує постачальник останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія НАК "Нафтогаз", але не більше, ніж 60 днів.

Подавати показники лічильників споживачі повинні облгазам (газорозподільним компаніям) з 1 по 5 число кожного місяця. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.

Нагадаємо, що постачальники зобов'язані публікувати свої тарифи на наступний місяць за 5 днів до кінця попереднього місяця на наступний. Тому вже найближчим часом українці зможуть ознайомитись з тарифами на листопад поточного року від інших постачальників. У жовтні місячний тариф у різних постачальників коливався у межах від 7,99 гривні до 31,06 гривні за кубометр газу. Детальніше про це, розповідали тут.