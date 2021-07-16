Прем'єр-міністр зазначив, що підвищення вартості міг викликати стрибок цін на блакитне паливо в Європі. Про це він повідомив 16 липня під час години запитань до уряду.

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За даними оператора ГТС, ціна на газ зросла на максимум за 13 років – 450 доларів за тисячу кубометрів. А це означає, що українці повинні були платити по 13 – 15 гривень за кубометр, але цього немає,

– сказав Денис Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що Кабінет міністрів ще у травні запустив річний продукт на газовому ринку.

У наслідок споживачі "Нафтогазу" платять 7,96 гривні за кубометр.

Гаряча вода та опалення

Глава уряду додав, що повноваження по гарячій воді й опаленню передали місцевій владі. За його словами, обсяг газу у сховищах вже перевищив 16 мільярдів кубометрів, це більше, ніж було у 2019 році.

Йде робота по забезпеченню країни вугіллям. Ближче до осені міністерство буде щотижня звітувати про ситуацію,

– підсумував він.

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