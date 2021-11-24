Тариф на газ з 1 грудня може зрости: кого це стосується та що радять у "Нафтогазі"

У "Нафтогазі" попередили, що пільгова ціна у 7,96 гривні за кубометр газу для населення та 16,8 гривні за кубометр газу для організацій діятиме лише до 30 листопада. Тож з 1 грудні ціни зростуть, однак у компанії порадили, як діяти клієнтам постачальника останньої надії (ПОН).

Чому тариф для клієнтів ПОН зросте

У "Нафтогазі" розповіли, що побутові споживачі природного газу, яких обслуговує ПОН, мають обрати та під'єднатися до ринкового постачальника до 1 грудня 2021 року. Усі клієнти ПОН протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір

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Наголошуємо, що ГК "Нафтогаз України" не встановлює ціну для клієнтів ПОН, вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії",

– йдеться в повідомленні.

Якими були тарифи ПОН до 25 жовтня

"Нафтогаз" як ПОН обслуговує майже 500 тисяч домогосподарств у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській та Тернопільській областях.

До 25 жовтня місячний тариф від ПОН був на рівні 16,56 гривні за кубометр газу. Тож фактично після постанови Кабміну ціна знизилась у більш як два рази. Нагадаємо, що до жовтня місячний тариф для клієнтів ПОН постійно був суттєво вищий за річну фіксовану пропозицію "Нафтогазу" у 7,96 гривні за кубометр газу.

Так у вересні кубометр газу для клієнтів ПОН коштував 12 гривень, у серпні – 11,78 гривні, липні – в 13,13 гривні, червні – 11,94 гривні.

Як працює ринок газу в Україні

У 2020 році в українців з'явилася можливість змінювати постачальника, обираючи для себе найвигідніший тариф. За 5 днів до кінця місяця постачальники мають оприлюднити ціни на наступний місяць, щоб населення мало час обрати вигідний для себе варіант. Тож вже наприкінці цього тижня українці зможуть ознайомитись з тарифами на грудень.

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Однак якщо населення втрачає постачальника, або його позбавляють ліцензії, то його функції виконує постачальник останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія НАК "Нафтогаз", але не більше, ніж 60 днів.

Подавати показники лічильників споживачі повинні облгазам (газорозподільним компаніям) з 1 по 5 число кожного місяця. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.

Тарифи на газ в Україні

Щоб уникнути торішніх "тарифних протестів", з 1 травня 2021 року в Україні паралельно зі звичними місячними тарифами, діє ще й річний. Відповідно українці можуть обирати для себе більш вигідну ціну, змінюючи тариф та навіть постачальника.