Тариф на газ з 1 грудня може зрости: кого це стосується та що радять у "Нафтогазі"
Джерело:24 канал
У "Нафтогазі" попередили, що пільгова ціна у 7,96 гривні за кубометр газу для населення та 16,8 гривні за кубометр газу для організацій діятиме лише до 30 листопада. Тож з 1 грудні ціни зростуть, однак у компанії порадили, як діяти клієнтам постачальника останньої надії (ПОН).
Чому тариф для клієнтів ПОН зросте
У "Нафтогазі" розповіли, що побутові споживачі природного газу, яких обслуговує ПОН, мають обрати та під'єднатися до ринкового постачальника до 1 грудня 2021 року. Усі клієнти ПОН протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір
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Наголошуємо, що ГК "Нафтогаз України" не встановлює ціну для клієнтів ПОН, вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії",
– йдеться в повідомленні.
Якими були тарифи ПОН до 25 жовтня
До 25 жовтня місячний тариф від ПОН був на рівні 16,56 гривні за кубометр газу. Тож фактично після постанови Кабміну ціна знизилась у більш як два рази. Нагадаємо, що до жовтня місячний тариф для клієнтів ПОН постійно був суттєво вищий за річну фіксовану пропозицію "Нафтогазу" у 7,96 гривні за кубометр газу.
Так у вересні кубометр газу для клієнтів ПОН коштував 12 гривень, у серпні – 11,78 гривні, липні – в 13,13 гривні, червні – 11,94 гривні.
Як працює ринок газу в Україні
У 2020 році в українців з'явилася можливість змінювати постачальника, обираючи для себе найвигідніший тариф. За 5 днів до кінця місяця постачальники мають оприлюднити ціни на наступний місяць, щоб населення мало час обрати вигідний для себе варіант. Тож вже наприкінці цього тижня українці зможуть ознайомитись з тарифами на грудень.
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Однак якщо населення втрачає постачальника, або його позбавляють ліцензії, то його функції виконує постачальник останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія НАК "Нафтогаз", але не більше, ніж 60 днів.
Подавати показники лічильників споживачі повинні облгазам (газорозподільним компаніям) з 1 по 5 число кожного місяця. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.
Тарифи на газ в Україні
Щоб уникнути торішніх "тарифних протестів", з 1 травня 2021 року в Україні паралельно зі звичними місячними тарифами, діє ще й річний. Відповідно українці можуть обирати для себе більш вигідну ціну, змінюючи тариф та навіть постачальника.
- Річний тариф – фіксована ціна щомісяця до 30 квітня 2022 року. На річний тариф населення перевели автоматично. Нагадаємо, що наприкінці жовтня деякі постачальники знизили тариф завдяки балансуючій групі "Нафтогазу". Тож вартість кубометру газу у різних постачальників нині коливається від 7,799 гривні до 13,50 гривні.
- Місячний тариф – ціна змінюється кожного місяця. Цей тариф діє для тих українців, котрі відмовилися від річної фіксованої пропозиції. У листопаді ціна кубометру газу у різних постачальників варіюється від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу.