Чому тариф для клієнтів ПОН зросте

У "Нафтогазі" розповіли, що побутові споживачі природного газу, яких обслуговує ПОН, мають обрати та під'єднатися до ринкового постачальника до 1 грудня 2021 року. Усі клієнти ПОН протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір

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Наголошуємо, що ГК "Нафтогаз України" не встановлює ціну для клієнтів ПОН, вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії",

– йдеться в повідомленні.

Прикметно! "Нафтогаз" як ПОН обслуговує майже 500 тисяч домогосподарств у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській та Тернопільській областях.

Якими були тарифи ПОН до 25 жовтня

До 25 жовтня місячний тариф від ПОН був на рівні 16,56 гривні за кубометр газу. Тож фактично після постанови Кабміну ціна знизилась у більш як два рази. Нагадаємо, що до жовтня місячний тариф для клієнтів ПОН постійно був суттєво вищий за річну фіксовану пропозицію "Нафтогазу" у 7,96 гривні за кубометр газу.

Так у вересні кубометр газу для клієнтів ПОН коштував 12 гривень, у серпні – 11,78 гривні, липні – в 13,13 гривні, червні – 11,94 гривні.

Як працює ринок газу в Україні

У 2020 році в українців з'явилася можливість змінювати постачальника, обираючи для себе найвигідніший тариф. За 5 днів до кінця місяця постачальники мають оприлюднити ціни на наступний місяць, щоб населення мало час обрати вигідний для себе варіант. Тож вже наприкінці цього тижня українці зможуть ознайомитись з тарифами на грудень.

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Однак якщо населення втрачає постачальника, або його позбавляють ліцензії, то його функції виконує постачальник останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія НАК "Нафтогаз", але не більше, ніж 60 днів.

Подавати показники лічильників споживачі повинні облгазам (газорозподільним компаніям) з 1 по 5 число кожного місяця. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.

Тарифи на газ в Україні

Щоб уникнути торішніх "тарифних протестів", з 1 травня 2021 року в Україні паралельно зі звичними місячними тарифами, діє ще й річний. Відповідно українці можуть обирати для себе більш вигідну ціну, змінюючи тариф та навіть постачальника.