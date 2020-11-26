Очільник Міненерго натякнув на підвищення тарифу на електроенергію
Вже наступного тижня Кабінет Міністрів України може схвалити рішення щодо збалансування тарифу на електроенергію для побуту. Це призведе до зростання самого тарифу для населення у 2021 році.
На підвищення вартості електроенергії під час своєї пресконференції натякнув виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко, повідомляє 24 канал.
До слова Тарифи на воду у 2021 році: скільки платитимуть українці
Він також підкреслив, що з високою імовірністю зміна тарифу відбудеться протягом 2021 року. Як пояснив тимчасовий очільник Міненерго, нинішній середній тариф для населення покриває лише транспортування енергії, а з грудня 2020 року – не покриватиме навіть його.
Нині побутовий споживач платить виробнику за електричну енергію 1 копійку. По Україні середньозважена вартість транспорту електричної енергії від станції до будівлі – 1,03 гривні, а 1 кіловат за годину електроенергії в середньому коштує споживачам 1,04 гривні,
– пояснив Юрій Бойко.
З грудня 2020 року НЕК "Укренерго", який є оператором подачі електроенергії, підніме тариф, внаслідок чого поставка здорожчає на 7 копійок. Це зробить збитковою діяльність навіть при покупці електричної енергії за 1 копійку.
Що ще відомо про зростання тарифу?
У першій половині листопада депутат від "Слуги народу" Андрій Герус вже повідомляв про зростання тарифу на електроенергію. За його словами, в об'єднаній енергетичній системі України тариф у середньому становив 1,69 гривні за кіловат на годину.
Парламентар тоді підкреслював, що така ціна – річний рекорд для України. Це на 30% – 35% більше, ніж у попередні 9 місяців 2020 року.
Поділитися новиною