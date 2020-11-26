Вже наступного тижня Кабінет Міністрів України може схвалити рішення щодо збалансування тарифу на електроенергію для побуту. Це призведе до зростання самого тарифу для населення у 2021 році.

На підвищення вартості електроенергії під час своєї пресконференції натякнув виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко, повідомляє 24 канал.

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Він також підкреслив, що з високою імовірністю зміна тарифу відбудеться протягом 2021 року. Як пояснив тимчасовий очільник Міненерго, нинішній середній тариф для населення покриває лише транспортування енергії, а з грудня 2020 року – не покриватиме навіть його.

Нині побутовий споживач платить виробнику за електричну енергію 1 копійку. По Україні середньозважена вартість транспорту електричної енергії від станції до будівлі – 1,03 гривні, а 1 кіловат за годину електроенергії в середньому коштує споживачам 1,04 гривні,

– пояснив Юрій Бойко.

З грудня 2020 року НЕК "Укренерго", який є оператором подачі електроенергії, підніме тариф, внаслідок чого поставка здорожчає на 7 копійок. Це зробить збитковою діяльність навіть при покупці електричної енергії за 1 копійку.