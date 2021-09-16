Тариф на електроенергію у постачальника "останньої надії" зросте вдвічі

Майже вдвічі зростуть ціни на електроенергію від постачальника "останньої надії" – "Укргідроенерго". У четвертому кварталі року, тобто з жовтня, користувачам доведеться платити 1238 гривень та 17 копійок за мегават-годину.

Натомість у 3 кварталі цей тариф становить значно менше – 613 гривень 16 копійок за мегават-годину. Рішення про підняття цін Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики, схвалила 16 вересня.

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Кожного кварталу ми це робимо. На жаль, цифра достатньо велика. Ми можемо обговорити питання щодо внесення змін до методики розрахунку тарифу. Але зараз вона виходить такою, як вона є,

– заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

"Укргідроенерго" оприлюднить тариф на послуги на офіційному сайті не пізніше ніж за 5 днів до початку розрахункового періоду, на який встановлений цей тариф.

У якому разі українці користуються послугами "оператора останньої надії"

У разі банкрутства чи ліквідації попереднього електропостачальника;

закінчення строку дії ліцензії у попереднього електропостачальника;

неналежного виконання попереднім електропостачальником вимог правил ринку;

необрання споживачем нового електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім;

припинення електропостачальника, не спроможного постачати електрику, про що він повідомив усі органи та споживачів.