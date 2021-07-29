Тариф на електроенергію подешевшає для 40% населення: коли очікувати змін
Джерело:24 канал
Уряд вчергове відклав перегляд тарифів на електроенергію. Чому Кабінет міністрів залишив чинний тариф та чого чекати з вересня, читайте на Економіка 24.
Кабмін продовжив до 31 серпня дію постанови про спеціальні обов'язки (ПСО) учасників ринку електричної енергії. Тобто до кінця літа українці платитимуть 1,68 гривні за кіловат-годину. Все для того, щоб більш ефективно опрацювати оновлену модель ПСО.
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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі 24 каналу розповів, чому уряд знову відклав перегляд тарифів:
- По-перше, незрозуміло як споживач відреагує на збільшення тарифів.
Просто нагадаю, що після скасування тарифу 0,9 гривні за кіловат-годину в січні 2021 року за електроенергію сплатили не 95-97%, а всього 75% населення. Це привело до тимчасової фінансової ями,
– каже експерт.
- По друге, нова модель може призвести до зловживань на місцях. Один зі сценаріїв передбачає диференціацію тарифів, а відтак можуть з’явитися проблеми з обліком електроенергії.
- По-третє, окремо підняття тарифів для населення не завершить кризу в українській енергетиці. Тут необхідні комплексні рішення.
Що таке ПСОЦе покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Якими будуть тарифи з 1 вересня
Найімовірніше з 1 вересня тариф поділять на 3 або 4 тарифи в залежності від обсягів споживання:
- до 100 кіловат-годин – 1 – 1,20 гривні;
- 100 − 300 кіловат-годин – 1,68 гривні;
- 300 − 500 кіловат-годин – 2,40 гривні;
- від 500 кіловат-годин – 3,50 гривні.
За іншим сценарієм тариф 2,40 застосовуватиметься до обсягів споживання 100 – 500 кіловат-годин.
З одного боку тарифи суттєво подорожчають для деяких українських сімей. З іншого боку, 40% населення споживає менш як 100 кіловат-годин. Для них тариф може зменшитися. І в їхніх же ж інтересах, щоб уряд якомога швидше перейшов на оновлену модель ПСО.
Але при цьому ми повинні говорити, що це енергетична бідність, і фактично ці 40% українців не мають можливості повною мірою користуватися електроенергією і економлять буквально на усьому,
– наголошує Олег Попенко.
Які тарифи діють зараз
Ціна на електроенергію для населення фіксована – 1,68 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою Кабміну. Проте продовжують діяти тарифні коефіцієнти для населення, яке має облік споживання електроенергії за періодами часу. Так можна відчутно зекономити.
Двозонні тарифи:
- У нічний період з 23:00 по 7:00 діє тариф 0,84 копійки;
- В інші години діє стандартний тариф – 1,68 гривні.
Тризонні тарифи:
- У пікові години (з 8:00 по 11:00 та з 20:00 до 22:00) діє підвищений тариф – 2,52 гривні за кіловат-годину.
- У звичайні години (з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00) діє звичайний тариф – 1,68 гривні;
- Вночі з 23:00 до 7:00 тариф становить 0,672 гривні.
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Як змінювалися тарифи на електроенергію
- Ще у березні 2017 року в Україні ввели тариф на електроенергію 1,68 гривні за кіловат-годину. При цьому передбачили 3 пільги: тариф 0,90 гривні за перші 100 кіловат-годин, пільговий тариф для певних груп населення (жителів зони АЕС) та нічний тариф.
- Ці тарифи не переглядали в Україні понад 4 роки. Допоки з січня 2021 року Кабмін не прийняв рішення скасувати пільговий тариф.
- Наступним мав стати перегляд основного тарифу. Але його вже тричі відкладали. Тепер обіцяють переглянути тарифи до 1 вересня 2021 року.