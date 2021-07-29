Кабмін продовжив до 31 серпня дію постанови про спеціальні обов'язки (ПСО) учасників ринку електричної енергії. Тобто до кінця літа українці платитимуть 1,68 гривні за кіловат-годину. Все для того, щоб більш ефективно опрацювати оновлену модель ПСО.

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі 24 каналу розповів, чому уряд знову відклав перегляд тарифів:

По-перше, незрозуміло як споживач відреагує на збільшення тарифів.

Просто нагадаю, що після скасування тарифу 0,9 гривні за кіловат-годину в січні 2021 року за електроенергію сплатили не 95-97%, а всього 75% населення. Це привело до тимчасової фінансової ями,

– каже експерт.

По друге, нова модель може призвести до зловживань на місцях. Один зі сценаріїв передбачає диференціацію тарифів, а відтак можуть з’явитися проблеми з обліком електроенергії.

По-третє, окремо підняття тарифів для населення не завершить кризу в українській енергетиці. Тут необхідні комплексні рішення.

Що таке ПСО Це покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Якими будуть тарифи з 1 вересня

Найімовірніше з 1 вересня тариф поділять на 3 або 4 тарифи в залежності від обсягів споживання:

до 100 кіловат-годин – 1 – 1,20 гривні;

100 − 300 кіловат-годин – 1,68 гривні;

300 − 500 кіловат-годин – 2,40 гривні;

від 500 кіловат-годин – 3,50 гривні.

За іншим сценарієм тариф 2,40 застосовуватиметься до обсягів споживання 100 ​– 500 кіловат-годин.

З одного боку тарифи суттєво подорожчають для деяких українських сімей. З іншого боку, 40% населення споживає менш як 100 кіловат-годин. Для них тариф може зменшитися. І в їхніх же ж інтересах, щоб уряд якомога швидше перейшов на оновлену модель ПСО.

Але при цьому ми повинні говорити, що це енергетична бідність, і фактично ці 40% українців не мають можливості повною мірою користуватися електроенергією і економлять буквально на усьому,

​– наголошує Олег Попенко.

Зверніть увагу! У травні заступник міністра енергетики України Юрій Бойко у фейсбуці поділився, що справжні тарифи мали б бути на рівні 2,60 ​– 4 гривні в залежності від області.

Які тарифи діють зараз

Ціна на електроенергію для населення фіксована – 1,68 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою Кабміну. Проте продовжують діяти тарифні коефіцієнти для населення, яке має облік споживання електроенергії за періодами часу. Так можна відчутно зекономити.

Двозонні тарифи:

У нічний період з 23:00 по 7:00 діє тариф 0,84 копійки;

В інші години діє стандартний тариф – 1,68 гривні.

Тризонні тарифи:

У пікові години (з 8:00 по 11:00 та з 20:00 до 22:00) діє підвищений тариф – 2,52 гривні за кіловат-годину.

У звичайні години (з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00) діє звичайний тариф – 1,68 гривні;

Вночі з 23:00 до 7:00 тариф становить 0,672 гривні.

Тарифи на електроенергію, які діятимуть до 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

Люди, які проживають біля атомних електростанцій, сплачуватимуть 70% чинного тарифу на електроенергію.

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