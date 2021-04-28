Уряд вирішив, яким має бути тариф на електроенергію до кінця червня

Кабмін підтримав рішення щодо незмінного пільгового тарифу на електроенергію для населення. Ціна зберігатиметься такою, як є, до 30 червня.

Кабінет Міністрів продовжив механізм дії публічних соціальних обов'язків до 30 червня. Відтак, наразі ціну на електроенергію для населення підвищувати не будуть.

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Яка ціна на електроенергію буде з травня

Такою ж, як і була із 1 січня 2021 року. Ціна на електроенергію для людей залишається 1 гривня 68 копійок за кіловат на годину.

Посередника продажу електроенергії не буде

В Україні до 1 січня 2021 року діяв пільговий тариф на електроенергію: 90 копійок за кіловат на годину для населення на перші 100 кіловат. Кабмін цей тариф скасував 28 грудня. У Верховній Раді хотіли повернути цю вартість, однак голосування провалили

Крім того, очільник Кабміну повідомив про нові правила, які ухвалили на ринку електроенергії. Вони встановлюють, що державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг.

Здійснюватимуть це за двосторонніми договорами і без посередника у вигляді держпідприємства "Гарантований покупець".

Що відомо про "Гарантований покупець"? Це державне підприємство, що представляє інтереси громадян та держави в процесі функціонування ринку електроенергії.



"Гарантований покупець" створений урядом для підтримки розвитку зеленої енергетики, забезпечення населення доступною електроенергією та загального підвищення ефективності нового ринку електричної енергії.



Дані з Це державне підприємство, що представляє інтереси громадян та держави в процесі функціонування ринку електроенергії."Гарантований покупець" створений урядом для підтримки розвитку зеленої енергетики, забезпечення населення доступною електроенергією та загального підвищення ефективності нового ринку електричної енергії.Дані з Вікіпедії

Ринок електроенергії у 2021 році: які зміни відбулися

Нацрегулятор знизив тариф на передачу електроенергії з 1 січня 2021 року зі 312,76 гривні до 293,93 гривні за мегават-годину.

Позбавили знижки на електрику жителів 30-кілометрових зон від АЕС.

Також Кабмін ухвалив рішення про часткову компенсацію за подорожчання електроенергії. Це стосується тих українців, які використовують електроенергію для обігріву.



Яка ціна на електроенергію у травні / Інфографіка 24 каналу