Уряд вирішив, яким має бути тариф на електроенергію до кінця червня

Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Кабмін підтримав рішення щодо незмінного пільгового тарифу на електроенергію для населення. Ціна зберігатиметься такою, як є, до 30 червня.
Кабінет Міністрів продовжив механізм дії публічних соціальних обов'язків до 30 червня. Відтак, наразі ціну на електроенергію для населення підвищувати не будуть.
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Такою ж, як і була із 1 січня 2021 року. Ціна на електроенергію для людей залишається 1 гривня 68 копійок за кіловат на годину.Важливо! В Україні до 1 січня 2021 року діяв пільговий тариф на електроенергію: 90 копійок за кіловат на годину для населення на перші 100 кіловат. Кабмін цей тариф скасував 28 грудня. У Верховній Раді хотіли повернути цю вартість, однак голосування провалили.
Крім того, очільник Кабміну повідомив про нові правила, які ухвалили на ринку електроенергії. Вони встановлюють, що державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг.
Здійснюватимуть це за двосторонніми договорами і без посередника у вигляді держпідприємства "Гарантований покупець".