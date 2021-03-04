Невдовзі закінчується дія тарифу на електроенергію для населення, який наприкінці 2020 року запровадив уряд. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив: скоріш за все цю ціну затвердять і надалі.

Як заявив Денис Шмигаль: питання нового тарифу на світло зараз обговорють у Міністерств іенергетики. Однак скоріш за все, ціна залишиться такою ж, як і є до 31 березня – 1, 68 гривні за кіловат-годину.

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Тарифи на електроенергію

Підхід уряду, розповів його очільник, повністю співпадає з філософією президента: якщо є якісь дисбаланси у галузі, за електроенергію мають платити багаті. Ті, хто споживає більше електроенергії.

Ті ж, хто не можуть платити за високим тарифом, мають отримувати підтримку від держави. Уряд рухається за схемою наближення цін до ринкової вартості. Ті, ж хто не зможуть їх платити – отримуватимуть субсидії. Однак поки тариф ані знижувати, ані підвищувати не будуть.

Скоріш за все ціна залишиться 1,68. Тариф для населення лишиться таким же,

– відповів Шмигаль.

Зміни ціни у квітні не буде: однак це не означає, що їх не буде у майбутньому.

Шмигаль зазначив: чекає на призначення міністра енергетики Верховною Радою. Тоді роботу галузі стабілізують і наведуть порядок. Зокрема, щоб прибрати дисбаланси у галузі, за яких можуть викикати заборгованості перед постачальниками електроенергії. Нагадаємо. Рада двічі “провалювала” голосування за призначення колишнього голову “Нафтогазу” Юрія Вітренка міністром енергетики. Вперше голосування відбулося 17 грудня, вдруге – 28 січня. Є інформація, що розглядати призначення Вітренка будуть ще й утретє.

Які тарифи на електроенергію з 1 січня 2021 року:

НКРЕКП знизила тариф на передачу електроенергії з 1 січня 2021 року зі 312,76 гривні до 293,93 гривні за мегават-годину.

Парламент скасував пільговий тариф по 90 копійок за перші 100 кіловат енергії.

Уряд запровадив новий тариф 1,68 гривні за кіловат-годину. Діятиме він до 31 березня 2021 року.

Відтак до цього часу необхідно затвердити нову ціну тарифу для населення.



Ціна на електроенергію в Україні / Інфографіка 24 каналу