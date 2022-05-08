Там проблеми, – Рябцев відповів, чи знайде Росія альтернативний нафтовий ринок

Європа відмовиться від російської нафти. Однак залишається питання – чи знайде держава-агресорка альтернативний ринок.

Росії буде дуже важко це зробити. Таку думку 24 каналу висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

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Ринки миттєво забирають інші компанії

За його словами, для того, щоб десь знайти нові ринки, потрібно, щоб вони з'явились, адже вони вже поділені. Звідки йде Росія – туди миттєво потрапляють інші компанії.

Щодо переорієнтування, наприклад, на азійські ринки – там проблеми в Росії з інфраструктурою. Вона зайнята тим експортом, який зараз йде,

– наголосив Рябцев.

Він пояснив, для того, аби збільшувати інфраструктуру, потрібно щось побудувати, наприклад, новий нафтогін, нові термінали, чи нові танкери.

"Для цього потрібен час і гроші. Поки шукатимуть час і гроші, цю нішу заповнять інші конкуренти", – зауважив експерт з енергетики.

Коли Європейський Союз введе ембарго на російську нафту, держава-окупантка упродовж 1 – 2 років скоротить видобуток енергоносія щонайменше на 20%.

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"Ситуація з природним газом – жах для Росії"

Це стосується і природного газу. "Там взагалі жах для Росії", – відзначив експерт. Він зауважив, якщо Європа таки зможе відмовитися упродовж декількох років (наприклад, до 2027 року) від експорту російського природного газу, тоді це – скорочення обсягів видобутку 100% або просто палитимуть на факелах.

Рябцев наголосив, що 2027 – 2028 роки – цілком ймовірні терміни відмови всього Європейського Союзу від постачань природного газу.

На якому етапі відмова світу від нафти Росії

Євросоюз має намір вдарити по Росії шостим пакетом санкцій. В ньому ж мовиться і про нафтове обмеження для держави-агресорки.

Однак сьогодні, 8 травня, у ЄС так і не домовилися щодо нових санкцій. Країни не дійшли згоди через позицію Угорщини.

Стало відомо, що ЄС хоче заборонити європейським компаніям та суднам надавати хоч якісь послуги щодо постачання нафти та нафтопродуктів Росії.

Відомо, що Фінляндія ще з березня скоротила імпорт російської нафти на 70%. Торговельні відносини між країнами швидко руйнуються.

За інформацією ЗМІ, ембарго на нафту з Росії набуде чинності через 6 місяців.

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