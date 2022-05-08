Росії буде дуже важко це зробити. Таку думку 24 каналу висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.
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Ринки миттєво забирають інші компанії
За його словами, для того, щоб десь знайти нові ринки, потрібно, щоб вони з'явились, адже вони вже поділені. Звідки йде Росія – туди миттєво потрапляють інші компанії.
Щодо переорієнтування, наприклад, на азійські ринки – там проблеми в Росії з інфраструктурою. Вона зайнята тим експортом, який зараз йде,
– наголосив Рябцев.
Він пояснив, для того, аби збільшувати інфраструктуру, потрібно щось побудувати, наприклад, новий нафтогін, нові термінали, чи нові танкери.
"Для цього потрібен час і гроші. Поки шукатимуть час і гроші, цю нішу заповнять інші конкуренти", – зауважив експерт з енергетики.
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"Ситуація з природним газом – жах для Росії"
Це стосується і природного газу. "Там взагалі жах для Росії", – відзначив експерт. Він зауважив, якщо Європа таки зможе відмовитися упродовж декількох років (наприклад, до 2027 року) від експорту російського природного газу, тоді це – скорочення обсягів видобутку 100% або просто палитимуть на факелах.
Рябцев наголосив, що 2027 – 2028 роки – цілком ймовірні терміни відмови всього Європейського Союзу від постачань природного газу.
На якому етапі відмова світу від нафти Росії
- Євросоюз має намір вдарити по Росії шостим пакетом санкцій. В ньому ж мовиться і про нафтове обмеження для держави-агресорки.
- Однак сьогодні, 8 травня, у ЄС так і не домовилися щодо нових санкцій. Країни не дійшли згоди через позицію Угорщини.
- Стало відомо, що ЄС хоче заборонити європейським компаніям та суднам надавати хоч якісь послуги щодо постачання нафти та нафтопродуктів Росії.
- Відомо, що Фінляндія ще з березня скоротила імпорт російської нафти на 70%. Торговельні відносини між країнами швидко руйнуються.
- За інформацією ЗМІ, ембарго на нафту з Росії набуде чинності через 6 місяців.
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