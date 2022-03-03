SWIFT відключить російські банки від системи 12 березня
Джерело:SWIFT
Українці на дипломатичному фронті запекло боролися за відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT. Врешті міжнародні партнери прийняли рішення про відключення 7 російських банків.
Це зроблять з 12 березня. Відповідне рішення прийняв ЄС у консультації з США, Великою Британією та Канадою.
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Наші думки з тими, хто страждає від трагічних наслідків вторгнення Росії в Україну. Рівність, різноманітність, взаємна повага та глобальна співпраця — це основа, на якій стоїть SWIFT, і ідеали, які ми відстоюємо як глобальний та політично нейтральний кооператив,
– заявили в SWIFT.
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що було найважче домогтися саме цієї санкції. Захід неохоче на неї пішов. Міністр вдячний за підтримку, але вважає, що цього недостатньо.
Всі банки Росії мають бути відключені від системи SWIFT, інакше ті гроші, які будуть проводитися через все ще підключені банки, будуть окроплені кров'ю українських невинних громадян, жінок та дітей, які загинули під ударами російської агресії.