Це зроблять з 12 березня. Відповідне рішення прийняв ЄС у консультації з США, Великою Британією та Канадою.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Наші думки з тими, хто страждає від трагічних наслідків вторгнення Росії в Україну. Рівність, різноманітність, взаємна повага та глобальна співпраця — це основа, на якій стоїть SWIFT, і ідеали, які ми відстоюємо як глобальний та політично нейтральний кооператив,

– заявили в SWIFT.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що було найважче домогтися саме цієї санкції. Захід неохоче на неї пішов. Міністр вдячний за підтримку, але вважає, що цього недостатньо.

Всі банки Росії мають бути відключені від системи SWIFT, інакше ті гроші, які будуть проводитися через все ще підключені банки, будуть окроплені кров'ю українських невинних громадян, жінок та дітей, які загинули під ударами російської агресії.

Що таке SWIFT SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Користувачами SWIFT в Росії є понад 300 провідних банків і організацій.

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