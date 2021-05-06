Свіжий рейтинг Forbes: Ахметов збагатів, а Порошенко випав з п'ятірки

Журнал Forbes оприлюднив новий рейтинг найбагатших українців. Статки олігарха Ріната Ахметова сягнули 7,6 мільярда доларів, що на 2,8 мільярда більше, ніж минулого року. Натомість п'ятий президент Петро Порошенко покинув п'ятірку багатіїв.

Згідно з рейтином, в Україні є 8 мільярдерів. Ще двоє багатіїв з першої десятки трішки "не дотягують" до мільярда.

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Список найбагатших українців

Рінат Ахметов ("Метінвест", ДТЕК) – 7,6 мільярда доларів. Віктор Пінчук ("Інтерпайп") – 2,5 мільярда; Костянтин Жеваго (Ferrexpo) – 2,4 мільярда; Ігор Коломойський ("Укрнафта") – 1,8 мільярда; Геннадій Боголюбов ("Укрнафта") – 1,7 мільярда; Олександр і Галина Гереги ("Епіцентр") – 1,7 мільярда; Петро Порошенко (Roshen) – 1,4 мільярда; Вадим Новинський (Метінвест) – 1,4 мільярда; Олександр Ярославський (DCH) – 820 мільйонів; Юрій Косюк (МХП) – 780 мільйонів.

Як мінялись статки багатіїв

Порівнюючи з рейтингом минулого року, Порошенко і Гереги випали з першої п'ятірки, хоча їх статки зросли. Порошенко, згідно з оцінками, за рік розбагатів на 0,2 мільярда доларів, а Гереги – на 0,4 мільярда.

Жеваго піднявся на третю сходинку з сьомої, адже його статки зросли на 1,3 мільярда доларів.

Коломойський "перескочив" з восьмого на четверте, бо розбагатів на 0,8 мільярда доларів.

У журналі наголосили, що 76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої ресурси. Статки першої сотні зросли на 42% – до 44,5 мільярда доларів.

Як наслідок – вхідний квиток у сотню подорожчав на третину, до 125 мільйонів,

– зазначили у Forbes.

Новачки у рейтингу

За рік список оновився на 21%. До нього вперше потрапили 14 учасників, а 7 – повернулись. Серед новачків найбільше представників IT та енергетики.

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук теж потрапив до рейтингу, він посів 12 місце. Його статки журнал оцінив в 620 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Кілька українських мільярдерів потрапили також до списку найбагатших людей світу від Forbes.

Наприклад, Ахметов посів 327 місце, Пінчук – 1249, Жеваго – 1362, Коломойський – 1750, Боголюбов – 1833, Порошенко – 1931, Новинський – 2141.