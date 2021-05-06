Відповідно до рейтингу, в Україні є 8 мільярдерів. Ще двоє багатіїв з першої десятки трішки "не дотягують" до мільярда.

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Список найбагатших українців

Рінат Ахметов ("Метінвест", ДТЕК) – 7,6 мільярда доларів. Віктор Пінчук ("Інтерпайп") – 2,5 мільярда; Костянтин Жеваго (Ferrexpo) – 2,4 мільярда; Ігор Коломойський ("Укрнафта") – 1,8 мільярда; Геннадій Боголюбов ("Укрнафта") – 1,7 мільярда; Олександр і Галина Гереги ("Епіцентр") – 1,7 мільярда; Петро Порошенко (Roshen) – 1,4 мільярда; Вадим Новинський (Метінвест) – 1,4 мільярда; Олександр Ярославський (DCH) – 820 мільйонів; Юрій Косюк (МХП) – 780 мільйонів.

Як мінялись статки багатіїв

Порівнюючи з рейтингом минулого року, Порошенко і Гереги випали з першої п'ятірки, хоча їх статки зросли. Порошенко, згідно з оцінками, за рік розбагатів на 0,2 мільярда доларів, а Гереги – на 0,4 мільярда.

Жеваго піднявся на третю сходинку з сьомої, адже його статки зросли на 1,3 мільярда доларів.

Коломойський "перескочив" з восьмого на четверте, бо розбагатів на 0,8 мільярда доларів.

У журналі наголосили, що 76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої ресурси. Статки першої сотні зросли на 42% – до 44,5 мільярда доларів.

Як наслідок – вхідний квиток у сотню подорожчав на третину, до 125 мільйонів,

– зазначили у Forbes.

Новачки у рейтингу

За рік список оновився на 21%. До нього вперше потрапили 14 учасників, а 7 – повернулись. Серед новачків найбільше представників IT та енергетики.

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук теж потрапив до рейтингу, він посів 12 місце. Його статки журнал оцінив в 620 мільйонів доларів.