Світовий податок на рівні 15%

Після того як більшість країн підтримали введення податкового мінімуму, уряди повинні ухвалити відповідні закони, які гарантуватимуть, що компанії зі штаб-квартирами в їхніх країнах сплачуватимуть податки за мінімальною ставкою не нижче ніж 15% у кожній країні, у якій вони працюють. Відмітимо, що запровадження податку схвалили Китай та Індія, які раніше не були повністю згодні із пропонованими змінами.

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Зауважте, що, наприклад, в Ірландії ставка податку становить лише 12,5%. Тож введення 15% може значно зменшити інвестиції в економіку країни. Детальніше про те, які світові гіганти мають штаб-квартиру в Ірландії та які ризики можуть чекати на економіку країни, читайте у нашому матеріалі.

Скільки втрачають країни через недоотримання податку

За оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), котра керує переговорами щодо податків, уряди щороку втрачають від 100 мільярдів доларів до 240 мільярдів доларів через недоотримання податків.

Після багатьох років інтенсивної роботи й переговорів ця історична угода забезпечить виплату великими транснаціональними компаніями справедливої частки податків усюди,

– вважає генеральний секретар OECD Матіас Корман.

Яка ставка на корпоративний податок у світі

У США , нині, ставка складає 21%, однак Джо Байден планує підняти її до 28%.

, нині, ставка складає 21%, однак Джо Байден планує підняти її до 28%. У Канаді ставка складає 26,5%.

ставка складає 26,5%. У Німеччині – 30%.

– 30%. У Великій Британії – 19%, однак уряд планує підвищити податок до 25%. Зміни плануються на 2023 рік. Варто зазначити, що таке суттєве підняття податку стане першим підвищенням для країни з 1970 року.

За даними Фонду оподаткування, середня ставка корпоративного податку у світі становить близько 24%. Європа має найнижчий регіональний показник – приблизно 20%.

Історичний день, – міністерка фінансів США про погодження податку

Міністерка фінансів США Джанет Єллен назвала цей день "історичним для економічної дипломатії". Також вона заявила, що завдяки введенню світового податкового мінімуму конкуренція між країнами за інвестиції світових корпорацій шляхом зниження чи пом'якшення податкового режиму – завершиться, назвавши цю боротьбу "перегонами поступок".

Сьогоднішня угода між 130 країнами, на частку яких припадає понад 90% світового ВВП, є явною ознакою того, що "перегони поступок" стали на крок ближче до завершення,

– зауважила Джанет Єллен.

Короткий перебіг подій