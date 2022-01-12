У Світовому банку погіршили прогноз глобального зростання економіки на 2022 рік

Слідом за потужним відновленням у 2021 році світова економіка починає помітно уповільнюватися на тлі нових загроз, пов'язаних з варіантами COVID-19, а також зростанням інфляції, боргу та нерівності доходів.

Згідно з прогнозом Світового банку, оприлюдненого у вівторок, 11 січня, глобальне зростання сповільниться з торішніх 5,5 відсотка до 4,1 відсотка в 2022 і до 3,2 відсотка наступного року.

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У порівнянні з попереднім звітом СБ від червня 2021, глобальне зростання зменшилося на 0,2 відсотка у 2021 та 2022 роках, однак збільшився на 0,1 відсотка у 2023 році. Нинішня негативна тенденція пояснюється, зокрема:

згасанням попиту;

припиненням фіскальної та монетарної підтримки в усьому світі на тлі пандемії.

Швидке поширення варіанту Омікрон вказує на те, що пандемія, ймовірно, продовжить підривати економічну активність у найближчій перспективі. Окрім цього, помітне уповільнення великих економік, включно зі США та Китаєм, впливатиме на зовнішній попит у країнах, що розвиваються та на ринках, які формуються,

– наголошують у Світовому банку.

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