У Світовому банку назвали умови, за яких Україна отримає другий транш

У Міністерстві фінансів підписали угоду з Світовим банком про отримання від Міжнародного банку реконструкції та розвитку кредиту в розмірі 350 мільйонів доларів. Отримання траншу залежить від підтримання адекватної макроекономічної бази.

Кредит мають видати спеціально для проєкту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Про це заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

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"Ми у Світовому банку пишаємося тим, що підтримали Україну у її зусиллях побудувати краще майбутнє, і ми продовжуємо підтримувати ці зусилля", – резюмувала вона.

За яких умов Україна отримає гроші

За словами Б'єрде, отримання другого траншу залежить також від прийняття необхідного законодавства, яке встановить належну інституційну базу для функціонування нещодавно відкритого ринку землі.

Україна отримає також 230 мільйонів доларів від Світового банку на боротьбу з COVID-19. Вони мають надійти до грудня 2021 року.

Віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії підкреслила, що хоч рішення щодо відкриття ринку землі прийнято, однак потрібно ще багато зробити, аби повністю скористатися можливостями, які пропонує сільськогосподарський сектор України.

На її думку, необхідно полегшити доступ до кредитів для дрібних фермерів. Наразі закон, який би гарантував такий доступ, – відкладений.

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