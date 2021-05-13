Прогноз відновлення світової економіки у 2021 році

У доповіді ООН про "Світове економічне становище і перспективи, 2021 рік", організація розповіла, що після різкого зниження світового ВВП на 3,6% у 2020 році тепер воно передбачувано зросте 5,4% у 2021 році.

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Нагадаємо, що у січні поточного року ООН прогнозувала зростання світового ВВП тільки на 4,7%.

Що сприяє зростанню світової економіки

В ООН розповіли, що дві найбільші світові економіки – Китай та США стали на шлях відновлення завдяки вживанню постійних заходів з надання податково-бюджетної й грошово-кредитної підтримки та швидкій вакцинації населення.

Начальник відділу глобального економічного моніторингу ООН Хамід Рашид, відзначив, що глобальне зростання обумовлене зміцненням економічної активності США та Китаю. Проте, збільшення кількості випадків зараження на COVID-19 та недостатній прогрес вакцинації в багатьох країнах ставлять під загрозу загальне оздоровлення світової економіки. Разом з тим Рашид відмітив, що обсяги торгівлі вже вийшли на допандемічний рівень.

Економіка яких країн буде відновлюватись повільніше

Країни, які залежать від обробної промисловості, виявилися в сприятливішому становищі як під час кризи, так і в період відновлення, проте швидкий підйом економіки країн, що залежать від туризму і сировинних товарів, малоймовірний.

Торгівля послугами, зокрема туризм, залишиться в занепаді через повільне зняття обмежень на міжнародні поїздки та побоювань з приводу нових хвиль коронавірусу в багатьох країнах, що розвиваються.

Прогноз росту світового ВВП від МВФ

У 2021 році – прогнозовано ВВП зросте на 0,5% у порівнянні з січнем 2020 року. Загалом, МВФ очікує зростання економіки на рівні 6%, проти торішніх 5,5%.

– прогнозовано ВВП зросте на 0,5% у порівнянні з січнем 2020 року. Загалом, МВФ очікує зростання економіки на рівні 6%, проти торішніх 5,5%. У 2022 році – ВВП зросте на 4,4%, раніше очікувалося, що лише на 4,2%.

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Прогноз росту ВВП України

Прогноз Мінфіну на 2021 – 2022 роки

У 2021 році – очікується на рівні 4,1%.

У 2022 році – прогнозовано становитиме 3,7%.

Прогноз Нацбанку на 2021 рік

У НБУ прогнозують, що економіка почне відновлюватись з другого кварталу поточного року. Банк також погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2021 році з 4,2% до 3,8%.