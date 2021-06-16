Як зросте ВВП у різних країнах

У США – на 6,8%, проти березневого прогнозу у 6,2%.

– на 6,8%, проти березневого прогнозу у 6,2%. У Європі – на 5%, проти попередніх 4,7%.

– на 5%, проти попередніх 4,7%. У Великій Британії – на 6,6%, проти 5%.

– на 6,6%, проти 5%. У Японії – знизиться до 2,5% з 3,6%.

– знизиться до 2,5% з 3,6%. У Китаї – на 8,4%, варто зауважити, що прогноз не змінився від березня.

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Зверніть увагу, що аналітики Національного статистичного бюро Китаю прогнозують, що ВВП Піднебесної цілком може досягти 19% у 2021 році. У I кварталі 2021 року економіка зросла до 18,3%. Детальніше про економічні цілі Китаю та прогнози експертів щодо росту ВВП, читайте у нашому матеріалі.

Інфляція у США

Агенція прогнозує, що інфляція у США до кінця 2021 року буде на рівні 4,1%. Разом з тим у наступних роках передбачається, що вона становитиме наступні показники:

до кінця 2022 року очікується зниження до 2,2%,

у 2023 році – підйом до 2,5%.

Варто зауважити, що у травні 2021 року інфляція в США досягла 13-річного максимуму. За рік ціни зросли на 5% в річному вираженні, що є найбільшим приростом індексу споживчих цін з серпня 2008 року, коли показник становив 5,3%.

Інші прогнози росту світового ВВП у 2021 році

Нагадаємо, що ріст ВВП України Мінекономіки прогнозує на рівні 4,1%, а НБУ на рівні 3,8%. Про те, як прогнозовано ВВП буде зростати до 2024 року за прогнозом Кабміну, читайте у нашому матеріалі.