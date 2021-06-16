Як зросте ВВП у різних країнах
- У США – на 6,8%, проти березневого прогнозу у 6,2%.
- У Європі – на 5%, проти попередніх 4,7%.
- У Великій Британії – на 6,6%, проти 5%.
- У Японії – знизиться до 2,5% з 3,6%.
- У Китаї – на 8,4%, варто зауважити, що прогноз не змінився від березня.
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Зверніть увагу, що аналітики Національного статистичного бюро Китаю прогнозують, що ВВП Піднебесної цілком може досягти 19% у 2021 році. У I кварталі 2021 року економіка зросла до 18,3%. Детальніше про економічні цілі Китаю та прогнози експертів щодо росту ВВП, читайте у нашому матеріалі.
Інфляція у США
Агенція прогнозує, що інфляція у США до кінця 2021 року буде на рівні 4,1%. Разом з тим у наступних роках передбачається, що вона становитиме наступні показники:
- до кінця 2022 року очікується зниження до 2,2%,
- у 2023 році – підйом до 2,5%.
Варто зауважити, що у травні 2021 року інфляція в США досягла 13-річного максимуму. За рік ціни зросли на 5% в річному вираженні, що є найбільшим приростом індексу споживчих цін з серпня 2008 року, коли показник становив 5,3%.
Інші прогнози росту світового ВВП у 2021 році
- Світовий банк прогнозує, що світова економіка зросте на 5,6% у 2021 році й це буде найбільшим стрибком за останніх 80 років. Установа вважає, що такий результат переважно забезпечать економіки США та Китаю.
- Міжнародний валютний фонд у Всесвітньому економічному прогнозі (WEO) покращив оцінку світової економіки й спрогнозував її зростання до 6% у 2021 році.
- ООН у травневій доповіді про "Світове економічне становище і перспективи, 2021 рік" покращило ріс світового ВВП до 5,4%, у січні прогноз був на рівні 4,7%.