Чому світовій економіці загрожує глобальна криза вже найближчим часом

Фінансовий експерт Майкл Уїнфрі прогнозує глобальну економічну кризу вже цієї зими. Все через подорожчання енергоресурсів та проблеми з постачанням багатьох товарів. У яких країнах вже помітні тривожні сигнали, розповідаємо далі.

Чому світова економіка під загрозою

Пандемія COVID-19 виявилася великою кризою для людства, вважає Уїнфрі. Адже у всьому світі спостерігаються проблеми з постачанням більшості товарів, починаючи від зерна й закінчуючи комп'ютерними чіпами.

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Дефіцит пального у Великій Британії

У Великій Британії вже деякий час спостерігається гострий дефіцит палива, а полички в супермаркетах порожні через брак водіїв. За словами Майкла Уїнфрі, цієї зими температурний режим в Північній півкулі вплине на різні ринки, і якщо виправдаються найпесимістичніші прогнози метеорологів, то нестача енергоресурсів призведе до повномасштабної кризи.

Що відомо про роботу АЗС Великої Британії

Через проблеми з пальним уряд Британії навіть призупинив дію закону про конкуренцію. Він має сприяти розв'язанню проблеми з нестачею пального на АЗС.

Це має допомогти компаніями обмінюватися даними та надавати пріоритет тим частинам країни, де дефіцит найбільший.

До речі, Британія вже призупиняла дію цього закону в березні 2020 року через ризик перебоїв з постачанням продукції до супермаркетів на початку пандемії коронавірусу.

Зростання цін на газ та електрику

, що чотири енергетичні компанії у Великій Британії оголосили себе банкрутами за тлі ситуації, що склалась. Детальніше про це, читайте тут

Нестача енергоресурсів у світі, на думку Уїнфрі, може призвести до "бійки" за ресурси. Так, Китай розпорядився забезпечити постачання вугілля понад квоти, що призвело до рекордного зростання цін на газ та електрику в Європі.

Нагадаємо, що ще у кінці вересня фінансовий конгломерат Morgan Stanley прогнозував рекордно високу ціну на нафту – у понад 80 доларів за барель. Наголошуючи, що її ціна може втратити зв’язок з граничною вартістю постачання, у разі стрімкого зростання вартості сировини.

Також зростання цін на газ та електрику призвело до того, що найбільша на континенті мережа теплиць в Нідерландах закрилася, що може відбитися на поставках харчової продукції.

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Разом з тим у Франції влада заборонила підвищувати регульовані тарифи на газ і скоротила податки на електроенергію. Також у всьому світі скорочуються запаси пшениці, а прогнози по виробництву зерна тільки погіршуються.

Фінансова криза у США

, що через нестачу електроенергії у Китаї влада ввела спеціальні квоти, в наслідок чого постраждало 44% промисловості Піднебесної. На цьому тлі Goldman Sachs знизив прогноз росту ВВП країни з 8,2% до 7,8%

Також у США може статися дефолт та назріває фінансова криза, якщо Конгрес США не узгодить підняття стелі державного боргу. Така ситуація поставить під загрозу статус долара як світової резервної валюти.

Вся річ у тім, що боргові зобов'язання та соцвиплати незабаром можуть перетнути "боргову стелю", тобто ліміт, який закладений у бюджеті на такі цілі. У JPMorgan висловили стурбованість тим, що США можливо наблизилися до свого першого дефолту в історії.

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Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "потенційною катастрофою". Тож він сподівається, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу.