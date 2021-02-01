Світовий держборг сягнув 97,6% глобального ВВП і росте далі

Обсяг сукупного державного боргу у світі станом на кінець 2020 року досяг 97,6% ВВП. Його сума становить майже 90 трильйонів доларів.
Джерело: МВФ
Наприкінці 2019 року світовий держборг становив лише 83,5%. До кінця 2021 року цей показник, ймовірно, зросте до 99,5%.
Читайте також Скільки грошей загалом заборгувала Україна
Станом на кінець 2020 року держборг у світі досяг 97,6% ВВП. Сума боргу в перерахунку на долари становить 89,6 трильйона доларів.
У МВФ зазначають, що глобальні заходи бюджетної підтримки в розмірі 14 трильйонів доларів сприяють порятунку життів і збереженню засобів до існування, а також пом'якшують наслідки пандемії для споживання та обсягу виробництва.
У сукупності з економічним спадом, який викликає зниження доходів, подібна підтримка веде до зростання державного боргу і бюджетних дефіцитів,
– наголошують у Фонді.
Там також вважають, що наразі критично важливо врівноважити підтримку короткострокового попиту, аби відновити економіку в середньостроковій перспективі.
"Необхідно виробити надійні середньострокові параметри бюджету і налагоджені стратегії консолідації, особливо в країнах з високим рівнем боргу", – зазначають у МВФ.
Дізнайтеся більше Кому і скільки винні білоруси: державний борг виріс на 26% у 2020