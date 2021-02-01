Обсяг сукупного державного боргу у світі станом на кінець 2020 року досяг 97,6% ВВП. Його сума становить майже 90 трильйонів доларів.

Джерело: МВФ

Наприкінці 2019 року світовий держборг становив лише 83,5%. До кінця 2021 року цей показник, ймовірно, зросте до 99,5%.

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Яка ситуація з держборгом у світі

Станом на кінець 2020 року держборг у світі досяг 97,6% ВВП. Сума боргу в перерахунку на долари становить 89,6 трильйона доларів.

У МВФ зазначають, що глобальні заходи бюджетної підтримки в розмірі 14 трильйонів доларів сприяють порятунку життів і збереженню засобів до існування, а також пом'якшують наслідки пандемії для споживання та обсягу виробництва.

У сукупності з економічним спадом, який викликає зниження доходів, подібна підтримка веде до зростання державного боргу і бюджетних дефіцитів,

– наголошують у Фонді.

Там також вважають, що наразі критично важливо врівноважити підтримку короткострокового попиту, аби відновити економіку в середньостроковій перспективі.

"Необхідно виробити надійні середньострокові параметри бюджету і налагоджені стратегії консолідації, особливо в країнах з високим рівнем боргу", – зазначають у МВФ.

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У яких країнах у 2020 році найбільше зріс держборг

Особливо істотне зростання зафіксували в розвинених країнах , які можуть залучати гроші за низькими відсотковими ставками.

, які можуть залучати гроші за низькими відсотковими ставками. Їхня заборгованість підвищилася до 123% на кінець грудня з 105% наприкінці 2019 року. У 2021 році очікується підвищення до 125%.

на кінець грудня з 105% наприкінці 2019 року. У 2021 році очікується підвищення до 125%. Держборг США у 2020 році майже досяг 129% ВВП, попереднього року було 108%. Фонд прогнозує подальше його зростання у 2021 році – до 132,5% ВВП, з урахуванням 2 потужних пакетів фінансової допомоги економіці країни.

Зверніть увагу! Державний борг України станом на кінець 2020 року становив 90,3 мільярда доларів або 2,56 трильйона гривень.